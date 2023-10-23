«Севилья» — «Арсенал». Микель Артета бесстрашен

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех севильцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал» 24 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал» (24.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди — евроарена. 24 октября состоится восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В девяти встречах Ла Лиги этого сезона «нервионцы» победили только новичка лиги — «Лас-Пальмас» (1:0) и замыкающую турнирную таблицу «Альмерию» (5:1). Также они сыграли вничью с «Осасуной» (0:0), «Реалом» (1:1) и «Райо Вальекано» (2:2). В результате красно-белые расположилась в нижней части турнирной таблицы.

Ещё «Севилья» сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и ПСВ (2:2) в Лиге чемпионов. Руководство осталось разочаровано результатами. Было принято решение расстаться с Хосе Луисом Мендилибаром. «Нервионцы» поблагодарили его за значительный вклад в победу в минувшем розыгрыше Лиги Европы, а затем отправили в отставку.

Новым главным тренером клуба из Севильи стал Диего Алонсо. Для него это первый европейский опыт в качестве наставника команды. Последним местом работы специалиста была сборная Уругвая. Покинул её он после невыхода из группы на ЧМ-2022.

Назначение Диего Алонсо взбодрило команду. В матче последнего тура Примеры они сыграли вничью с мадридским «Реалом» (1:1). Впрочем, зацепились за очки красно-белые не без удачи. Главный арбитр встречи отменил сразу два гола «сливочных» в первом тайме, а также допустил несколько ошибок.

Анчелотти в послематчевом интервью заявил, что не станет говорить то, что думает, так как может пропустить из-за этого много матчей. Позднее вице-президент «Севильи» попросил «Реал» перестать оказывать давление на судей посредством анализа их действий на клубном телевидении.

У «Арсенала» дела идут гораздо лучше, чем у «Севильи». В девяти турах в чемпионате Англии он не потерпел ни одного поражения. Вничью «канониры» сыграли с «Фулхэмом», «Тоттенхэмом» и «Челси» (во всех трёх случаях 2:2). Таким образом, они расположились на втором месте в турнирной таблице.

Кроме того, лондонцы победили «Брентфорд» (1:0) в 1/16 финала Кубка лиги. В Лиге чемпионов они также стартовали отменно — разгромив ПСВ (4:0). Однако после этого подопечные Микеля Артеты сенсационно уступили «Лансу» (1:2). Они были лучше по всем статистическим параметрам, но, для того чтобы хотя бы зацепиться за ничью, этого не хватило.

С другой стороны, поражению есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что на 34-й минуте получил травму и покинул поле лидер «Арсенала» Букайо Сака, признанный лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/2023. Форвард долгое время чувствовал недомогание, но Артета продолжал использовать его энергоресурсы на максимуме, что привело к повреждению.

Благо для «канониров» Сака быстро оправился от травмы. Он принял участие в матче последнего тура чемпионата Англии с «Челси» и помог своей команде отыграться с 0:2. Нападающий записал на свой счёт результативную передачу. Теперь у него четыре забитых мяча и три голевых паса в восьми матчах в АПЛ.

Артета остался доволен реакцией своей команды по ходу матча с «Челси». Тренеру понравилось то, что он увидел в раздевалке: там стояла тишина, потому что все хотели обыграть «аристократов». Поставить на победу «Арсенала» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Для того чтобы в прошлом сезоне выиграть АПЛ, «канонирам» не хватило чемпионского менталитета и характера. Как мы помним, они буквально подарили золотые медали «Манчестер Сити», безвольно потеряв очки в самой концовке. Приобретение Деклана Райса летом многое изменило. Именно хавбек, забив гол, вернул команду в игру с «Челси».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал» 24 октября 2023 года

В прошлом сезоне при Мендилибаре «Севилья» демонстрировала очень классный футбол и обыгрывала лидеров. В этом розыгрыше она стала играть гораздо хуже. Ничья с «Реалом» — это конечно хорошо, но пока что новый наставник «нервионцев» не внушает доверия. «Арсенал» гораздо стабильнее и сильнее, чем красно-белые. У него лучше состав, а также появилась сила воли, что немаловажно. Несмотря на то что встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», победа «канониров» выглядит беспроигрышным вариантом для ставки.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.83.