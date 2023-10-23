«МЮ» — «Копенгаген». Эрика тен Хага нужно уважать

В этом сезоне «красные дьяволы» очень нестабильны. Голландцу пора с этим что-то делать.

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех датской команды оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Копенгаген» 24 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (24.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди — евроарена. 24 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ожидалось, что усилив состав летом, «Манчестер Юнайтед» проведёт этот сезон ещё успешнее, чем предыдущий. Однако Эрику тен Хагу спутали карты несколько факторов, в частности отвратительная адаптация большей части новичков и травмы. На длительный срок выбыл ведущий защитник Лисандро Мартинес. Также много игр пропустил Рафаэль Варан.

Благо, недавно француз оправился от повреждения, и принял участие в матче последнего тура АПЛ с «Шеффилдом» (2:1). Проигрывать ту встречу манкунианцам было никак нельзя, ведь она посвящалась памяти легендарного футболиста «МЮ» Бобби Чарльтона.

Несмотря на мотивацию и то, что в соперниках был располагающийся в зоне вылета клуб, игра получилась нервной. Снова отметился забитым мячом редко получавший ранее игровое время Скотт Мактоминей. Ранее он спас «МЮ» от поражения во встрече с «Брентфордом» (2:1), оформив дубль в компенсированное ко второму тайму время.

Мактоминей — один из немногих футболистов «красных дьяволов», в игре которого наблюдается прогресс. Причём в большей степени это связано с тем, что он является лидером национальной команды. В 13 матчах во всех официальных турнирах в этом сезоне шотландец забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

В игре ведущих футболистов «МЮ» наблюдается нестабильность и неуверенность. Бруну Фернандеш иМаркус Рашфорд отменно выступают в составе своих сборных в квалификации на Евро-2024, но на клубном уровне выдают, откровенно говоря, плохие матчи. Также заметно сбавил Каземиро.

Не исключено, что причина всему кроется в тен Хаге. У тренера разгорелся конфликт с Джейдоном Санчо. Кроме того, он начал принимать странные решения, и, кажется, совсем запутался с тактикой. В двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3). Он расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Грядущий матч — хорошая возможность для манкунианцев поправить дела и включиться в борьбу за выход в плей-офф. «Копенгаген» является одним из самых сильных и успешных клубов Дании, но на международной арене за всю историю существования ему лишь раз удалось пробраться дальше 1/8 финала — в сезоне-2019/2020.

Тогда клуб уступил в 1/4 финала Лиги Европы как раз «Манчестер Юнайтед». По итогам минувшего сезона «Копенгаген» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, но в шести турах не одержал ни одной победы. Три раза удалось зацепиться за ничью на домашнем стадионе, но на выезде он во всех играх потерпел разгромные поражения.

В матче 1-го тура группового этапа текущего розыгрыша турнира подопечным Якоба Неэструпа удалось на выезде зацепиться за ничью с «Галатасараем» (2:2). Примечательно, что у них были все шансы на победу. К 73-минуте датчане вели — 2:0. Всё испортила красная карточка, которую схлопотал Элиас Йелерт. Соперник воспользовался численным преимуществом и сравнял счёт в концовке.

Во встрече 2-го тура «Копенгаген» на домашнем стадионе дал весьма приличный отпор «Баварии» (1:2). Из этого можно сделать вывод, что «красных дьяволов» в грядущем матче не ждёт лёгкая прогулка. Стоит отметить, что у подопечных Неэструпа полный порядок с результативностью. В 20 матчах во всех турнирах они забили 40 мячей. Пропустили тоже немало — 26.

Учитывая слабую оборону нынешнего «МЮ», а также то, что встречу из-за дисквалификации пропустит Каземиро, наилучшим вариантом для ставки видится П1+ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. «Красных дьяволов» сильно штормит, но на домашнем стадионе они просто обязаны обыгрывать «Копенгаген».

У манкунианцев на порядок лучше комплектация состава и выше уровень первенства. Эрику тен Хагу пора начать устранить имеющиеся проблемы и возвращать команду на прежний уровень. В прошлом сезоне «МЮ» под его руководством смотрелся очень здорово. Как мы помним, манкунианцы выиграли Кубок лиги, а также взяли бронзу АПЛ.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» 24 октября 2023 года

Пока что матчи «Манчестер Юнайтед» невозможно смотреть без валидола. «Красные дьяволы» с трудом обыгрывают андердогов и часто пропускают простые голы. Тем не менее у них гораздо выше класс и конкуренция в чемпионате, нежели у «Копенгагена». На домашнем стадионе манкунианцы должны победить испытывающих проблемы с выездами датчан. В противном случае тен Хаг вряд ли надолго задержится на тренерском мостике. В этом сезоне он плохо справляется со своими обязанностями. Надо исправляться.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.