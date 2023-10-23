«Бенфика» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян не унывает

Россиянин мечтает о победе в Примере и Лиге чемпионов, но ему нужно прибавлять.

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал Сосьедад». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.10. Успех бело-голубых оценивается в 3.52. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал Сосьедад» 24 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бенфика» — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал Сосьедад» (24.10.2023)

Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал Сосьедад» пройдёт 24 октября на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск. В интервью Арсен Захарян рассказал, что мечтает выиграть с бело-голубыми Примеру и ЛЧ, но пока сосредоточил все усилия, чтобы набрать форму и как можно чаще выходить на поле.

Российский полузащитник не получил вызов в сборную на матчи в октябре. Валерий Карпин предоставил Арсену возможность полноценно восстановиться после болезни и лучше адаптироваться в новом клубе. Он был благодарен за это — мудрый поступок.

За «Реал Сосьедад» 20-летний хавбек провёл пять встреч, но результативными действиями не отметился. В минувшем матче с «Мальоркой» (1:0) в Ла Лиге наставник бело-голубых Иманол Альгуасиль выпустил Арсена Захаряна на поле в стартовом составе, но россиянин отыграл слабо и был заменён в перерыве.

Всю работу по созданию и реализации опасных моментов в составе «Реала Сосьедад» в текущем сезоне взвалил на себя Такефуса Кубо. Японец за восемь матчей Примеры забил пять мячей, но в Лиге чемпионов пока голом отметиться не сумел. Тем не менее бело-голубые после двух матчей группового этапа набрали четыре очка.

Руководство «Реала Сосьедад» надеется, что успешное выступление команды в Лиге чемпионов поможет надолго удержать в составе Кубо. Вокруг футболиста, стоимость которого, по имеющейся информации, составляет € 50 млн, циркулируют слухи о переходе в топ-клуб, но конкретных данных пока нет.

«Реал Сосьедад» в последних пяти матчах во всех соревнованиях победил «Валенсию» (1:0), «Атлетик» (3:0), «Зальцбург» (2:0) и «Мальорку» (1:0), а встречу с «Атлетико» проиграл со счётом 1:2. Отметим, что все победы бело-голубые одержали всухую.

Для «Бенфики» матч с «Реалом Сосьедад» можно сравнить с началом плей-офф. Если португальцы проиграют третью встречу подряд в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона, то их шансы на выход в следующую стадию станут призрачными.

Подопечные Роджера Шмидта в двух турах ЛЧ уступили «Зальцбургу» (0:2) и «Интеру» (0:1). Пока не удалось «орлам» забить, а ведь с бело-голубыми предстоит сыграть без одного из лидеров — Анхель Ди Мария получил травму и пропустит матч. Аргентинец находился в отличной форме и забил шесть мячей за «Бенфику» во всех соревнованиях.

Шмидт традиционно придерживается атакующей тактической схемы и агрессивного прессинга. «Орлы» хорошо готовы физически, но испытывают проблемы с реализацией опасных моментов в ЛЧ. Кроме того, в составе «Бенфики» два молодых вратаря: украинец Анатолий Трубин (22 года) и Самуэл Суареш (21 год). Им свойственна нестабильность.

В минувшем матче Примеры Иманол Альгуасиль оставил в запасе Такефусу Кубо и выпустил его на поле всего лишь на 30 минут. Тренер захотел сохранить силы лидера для ЛЧ, поскольку японец — главный организатор атак. Учитывая отсутствие Ди Марии и умение бело-голубых защищаться, рассмотрим ставку то, что «Реал Сосьедад» не проиграет, за 1.77.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал Сосьедад» 24 октября 2023 года

«Бенфике» необходимо побеждать, чтобы остаться в гонке за место в плей-офф. Весьма вероятно, что «орлы» пойдут в атаку большими силами, а подопечные Иманола Альгуасиля отлично умеют играть на свободном пространстве. Учтём крепкую оборону бело-голубых, а также набравшего форму Кубо и поставим, что «Реал Сосьедад» не проиграет, за 1.77.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.77.