«Сочи» — «Факел». Сергей Ташуев пробудил команду

1 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Сочи» — «Факел». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех воронежцев оценивается в 3.28. На ничью дают коэффициент 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — «Факел» 1 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Сочи» — «Факел» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются в 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен за 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Факел» (01.11.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» — «Факел» пройдёт 1 ноября на стадионе «Фишт». Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск. Перед заключительным матчем в группе А эти две команды претендуют на продолжение борьбы в плей-офф.

«Сочи» занимает последнее место, набрав пять очков после пяти встреч. Он победил «Факел» (3:1), а уступил дважды «Оренбургу» (0:2 и 1:2) и ЦСКА (0:1 пен. и 1:2 пен). В целом ситуация в текущем сезоне у сочинцев плачевная — они аутсайдеры и в РПЛ.

Подопечные Александра Точилина проиграли во всех соревнования с учётом дополнительного времени в 10 из 11 последних матчей. Единственную победу на этом отрезке они одержали во встрече РПЛ с «Уралом» (4:1). Тренерский штаб «Сочи» не опускает руки и старается переломить негативный тренд, но пока тщетно.

В минувшем матче РПЛ сочинцы проиграли на выезде «Пари НН» со счётом 0:1. Они пропустили гол в первом тайме, но не сдались, а забрали инициативу у нижегородцев и много атаковали. «Сочи» владел мячом 58% времени, нанёс практически в три раза больше ударов и не реализовал два пенальти. У подопечных Точилина была реальная возможность увезти из Нижнего Новгорода минимум ничью.

В интервью после матча с «Пари НН» главный тренер «Сочи» отметил, что результат необъективный, а качеством игры своих подопечных он остался доволен. По мнению Александра Точилина первый незабитый пенальти заставил футболистов прибавить в активности. Насколько их выбил из колеи второй неточный удар с 11-метровой отметки — наставник не рассказал.

«Факел» заметно прибавил в последнее время. У воронежцев практически нет грубых ошибок в обороне и заработало позиционное нападение, что позволило не проиграть пять последних матчей с учётом всех соревнований. Они победили «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1) и «Спартак» (2:0) в РПЛ, а в Кубке России ЦСКА (1:1, 4:2 пен.), а вничью завершилась встреча с «Динамо» (0:0).

Последняя игра со «Спартаком» вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. Многие критиковали состояние футбольного газона на стадионе в Воронеже. Гильермо Абаскаль списал поражение на этот фактор, но футболисты были в одинаковых условиях, а «Факел» продемонстрировал характер. Сергей Ташуев рассказал в интервью, что для его подопечных «народная команда» была как красная тряпка, которую требовалось разорвать.

Тренерский штаб «Факела» в кратчайший срок сумел перезагрузить командную игру. Футболисты быстро адаптировались к новой схеме, и сразу появился результат. Весьма вероятно, что после победы в игре со «Спартаком» «огнеопасные» находятся в хорошем психологическом состоянии и сумеют выиграть в Сочи. Рассмотрим ставку на победу «Факела» за 3.28.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Сочи» — «Факел» 1 ноября 2023 года

Сергей Ташуев реанимировал «огнеопасных», поскольку быстро сумел исправить системные провалы в тактической схеме и улучшить качество игры. Воронежцы практически не совершают грубых ошибок в обороне и пропустили всего два мяча в последних пяти матчах с учётом всех соревнований. Кроме того, они обыграли «Сочи» со счётом 2:0 в очной встрече 1 октября, поэтому получили небольшое психологическое преимущество. Вот и поставим на победу «Факела».

Ставка: победа «Факела» за 3.28.