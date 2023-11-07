«Арсенал» — «Севилья». Артета зол из-за несправедливости

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.32. Шансы севильцев оценили в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Севилья» 8 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Арсенал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол севильцев доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья» (08.11.2023)

Незаметно подошло время 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8 ноября запланировано восемь встреч турнира. В одной из них «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» будет принимать «Севилью». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Канонирам» досталась непростая группа, но они прилагают все усилия, чтобы выйти в плей-офф. После трёх туров лондонский клуб занимает первое место, имея в активе шесть очков. Он разгромил ПСВ (4:0) и выиграл у «Севильи» (2:1), а также уступил «Лансу» (1:2). Все встречи получились результативными и интересными.

Подопечные Артеты опережают «Ланс» на одно очко, а севильцев – на четыре. У гостей ещё есть шансы выйти в плей-офф, но для этого нужно набирать очки в каждом из оставшихся матчей. Если красно-белые проиграют, а в параллельной встрече французский клуб наберёт три очка, то с шансами на следующий раунд ЛЧ можно будет практически распрощаться.

«Арсенал» в минувшем сезоне мог стать чемпионом, если бы его не обошёл «Ман Сити». В этом розыгрыше «канониры» постоянно мстят «горожанам» и доказывают, что теперь они лучше. Сначала лондонцы выиграли Суперкубок Англии, обыграв подопечных Гвардиолы в серии пенальти, а недавно победили их в матче АПЛ со счётом 1:0. Эти результаты говорят о том, насколько лучше стал клуб по сравнению с прошлым сезоном.

Особенно если это касается домашних выступлений. «Арсенал» не проигрывает на своём поле на протяжении семи матчей во всех турнирах. За это время он победил «Ноттингем Форест» (2:1), «МЮ» (3:1), «Ман Сити» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (5:0), а также завершил вничью встречи с «Фулхэмом» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2) в АПЛ. В Лиге чемпионов на своём стадионе он разгромил ПСВ (4:0).

Правда, два последних матча у «канониров» не задались. Они уступили на выезде «Вест Хэму» (1:3) в Кубке лиги, а также «Ньюкаслу» (0:1) в чемпионате Англии. Но последний результат оказался спорным. После игры с «сороками» Артета сказал, что ему стыдно за то, что этот мяч не был отменён. Он назвал решение арбитров позором и выразил сожаление, что в лучшей лиге мира такое произошло.

Судьи рассматривали сразу три возможных нарушения. Сначала мяч едва не ушёл за пределы поля, когда его обработал Джо Уиллок. Затем Жоэлинтон толкнул Габриэла Магальянса. Затем эпизод был проверен на офсайд. Во всех случаях арбитры и VAR были на стороне «Ньюкасла» — гол засчитали. Поэтому не трудно догадаться, в каком настроении «Арсенал» подходит к новой игре.

«Севилья» не настолько успешна. За три тура группового этапа Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и ПСВ (2:2) и проиграла «Арсеналу» (1:2). Стоит отметить, что во всех трёх встречах оба клуба забивали. В чемпионате Испании дела идут ещё хуже. Севильцы занимают 15-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.

5 из 11 встреч они завершили вничью, а четыре — проиграли. Не помог красно-белым даже Серхио Рамос, вернувшийся спустя долгие годы в «Севилью» этим летом. 37-летний защитник стал подвержен травмам и пропустил уже две игры. Точной даты, когда он вернётся на поле, пока нет.

Последние четыре встречи в Примере для «Севильи» закончились вничью и с обменом голами. Видимо, главная причина неудач кроется в обороне, которая выглядит ослабленной, ведь в большинстве случаев атака работает.

Для озлобленных судейством в матче с «Ньюкаслом» футболистов «Арсенала» гости выглядят лакомым кусочком. Правда, вряд ли получится выиграть всухую, учитывая, что «Севилья» редко покидает поле без забитого гола. Но и рассчитывать на победу команда не может. Мы рекомендуем ставку на победу «канониров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Севилья» 8 ноября 2023 года

У «Севильи» глобальные проблемы, да ещё и повреждение получил Серхио Рамос – главный мотиватор команды. Гости выглядят очень слабыми, они редко заканчивают матчи всухую, но и без гола с поля почти не уходят. Если они проиграют, то их путь в Лиге чемпионов должен оборваться. «Арсеналу» важно выигрывать, и он мотивирован, особенно после несправедливо засчитанного гола в последней встрече АПЛ с «Ньюкаслом». Мы рекомендуем поставить на победу «канониров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

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