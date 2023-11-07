«Наполи» — «Унион». Хвича подольёт масла в огонь

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех берлинцев оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион» 8 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион» (08.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 8 ноября состоится восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе «Наполи» примет «Унион». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В последних шести турах в Серии А «Наполи» уступил только «Фиорентине» (1:3), а также сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Победил он «Удинезе» (4:1), «Лечче» (4:0), «Верону» (3:1) и «Салернитану» (2:0). Неаполитанцы расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего на третьем месте «Милана» составляет одно очко.

Немалый вклад в успехи привнёс Хвича Кварацхелия. В этих шести матчах он записал на свой счёт три забитых мяча и две результативные передачи. В голосовании за «Золотой мяч» — 2023 бывший полузащитник «Рубина» занял 17-е место.

В первой половине минувшего сезона Кварацхелия просто разрывал. Он деклассировал защитников соперника и оказывал огромное влияние на игру «Наполи». Затем в футболе грузина произошёл спад. Длился он довольно долго, но в последнее время, в частности благодаря доверию со стороны Руди Гарсии, футболист начал возвращать былые кондиции.

Назначение французского специалиста в принципе положительно отразилось на «Наполи». Гарсия сумел сохранить многое из того, что было при Лучано Спаллетти. Под его руководством неаполитанцы демонстрируют приятный глазу атакующий футбол и много забивают. В 11 встречах в чемпионате Италии они забили 24 мяча. Больше только у лидирующего «Интера».

У «Униона» дела идут не так здорово, как у «Наполи». Последние несколько сезонов он уверенно шёл в верхней части турнирной таблицы. Казалось, дальше будет ещё лучше. Летом клуб здорово усилился, подписав Леонардо Бонуччи, Робина Госенса, а также нападающего «Монако» Кевина Фолланда.

Новый сезон «железные» начали отменно. Они разгромили «Майнц» и «Дармштадт» (по 4:1). Но затем команду как будто подменили. Во всех восьми последних турах в чемпионате Германии она потерпела поражения. За этот период времени забила только три мяча, а пропустила 20.

Таким образом, «Унион» спустился на 16-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Также он уступил мадридскому «Реалу» (0:1), «Браге» (2:3) и «Наполи» (0:1) в Лиге чемпионов. Несмотря на ужасные результаты, руководство клуба из Берлина продолжает доверять Урсу Фишеру, признанному лучшим тренером минувшего розыгрыша Бундеслиги.

Боссам «железных» стоит отдать должное за терпение, но предпосылок для улучшения ситуации не наблюдается. Череда неудач не могла не отразиться на атмосфере в раздевалке. У футболистов стали возникать разногласия с Фишером. Нападающий Датро Фофана даже был отстранён на неделю за отказ пожать руку наставнику после матча с «Наполи».

Также ходили слухи, что Бонуччи поссорился с Фишером. Итальянец опроверг эту информацию, но что-то подсказывает, что всё это только цветочки. Неаполитанцы могут подлить масла в огонь. Для них предстоящий матч — отличный шанс стать на шаг ближе к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» располагается на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от «Браги» составляет три очка.

Поставить на победу итальянцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Статистика говорит о том, что на матчи Лиги чемпионов «Унион» настраивается на порядок лучше, чем на игры первенства. На международной арене он хотя бы не проигрывает разгромно. Впрочем, это только пока что.

Шансов на выход в плей-офф у «железных» становится всё меньше. Если на домашнем стадионе команда из Берлина проиграла «Наполи», то на выезде ей тем более вряд ли удастся навязать борьбу. В первом матче неаполитанцы смотрелись предпочтительнее. Они больше владели мячом и сэкономили силы для ответной встречи.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион» 8 ноября 2023 года

«Наполи» в этом сезоне на порядок стабильнее и успешнее, чем «Унион». Команда продолжает радовать болельщиков результативностью и победами. На домашнем стадионе у неё есть все шансы уверенно обыграть пропускающих много голов «железных», которые идут на серии из 12 поражений. Настроение у берлинцев явно не из лучших, так почему бы не испортить его окончательно.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.18.