«Реал Сосьедад» — «Бенфика». Арсен Захарян опровергнет слова Василия Уткина?

Как бы не так. Бело-голубые демонстрируют шикарный футбол и не испытывают потребности в россиянине.

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «красных» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Бенфика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» (08.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 8 ноября состоится восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне померяются силами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В последних семи турах в чемпионате Испании бело-голубые уступили только «Атлетико» (1:2) и «Барселоне» (0:1). Также они сыграли вничью с раздухарившимся «Райо Вальекано» (2:2). Во всех трёх встречах подопечные Иманола Альгуасиля потеряли очки очень обидно.

В проигранных матчах клуб смотрелся на порядок предпочтительнее соперников. Где-то банально не хватило везения, а также подвела реализация. В игре с «Райо Вальекано» команда из Сан-Себастьяна досадно пропустила в самой концовке.

В других матчах «Реал Сосьедад» победил «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0), крепкий «Атлетик» из Бильбао (3:0) и «Мальорку» (1:0). Он расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, но отставание от «Атлетика» составляет всего два очка. Плюс дальше у бело-голубых будет менее сложный календарь. Появится возможность сосредоточиться на евроарене.

К слову, в Лиге чемпионов клуб из Сан-Себастьяна преуспевает. Сначала он сыграл вничью с финалистом минувшего розыгрыша турнира — «Интером» (1:1), а затем уверенно победил «Зальцбург» (2:0) и «Бенфику» (1:0). Подопечные Альгуасиля расположились на первом месте в группе. У них столько же очков, сколько у «нерадзурри», но лучше дополнительные показатели.

Несмотря на то что матч проходил в Португалии, «Бенфика» уступила «Реалу Сосьедад» по всем статистическим параметрам. Она реже владела мячом, а также создала на порядок меньше опасных атак. Единственный по-настоящему опасный момент «красные» создали на 87-й минуте, но для Алекса Ремиро не составило особого труда справиться с нанесённым Фредриком Эурснесом ударом.

Также команды обменялись забитыми голами из офсайда, которые после просмотра VAR были отменены. Всё остальное время доминировали бело-голубые. Помимо «Реала Сосьедад», уступили лиссабонцы «Зальцбургу» (0:2) и «Интеру» (0:1). Таким образом, они расположились на последнем месте в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов.

Относительно минувшего сезона «Бенфика» ощутимо сбавила. У неё появились проблемы в чемпионате Португалии, уровень которого на порядок ниже испанского. «Орлы» располагаются на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от «Спортинга» составляет три очка. Отрыв от идущего следом «Порту» идентичный.

В 10 турах в Примейре подопечные Роджера Шмидта уступили «Боавиште» (2:3) и сыграли вничью с «Каза Пия» (1:1). Также они с минимальным перевесом обыграли «Жил Висенте» (3:2), «Визелу» (2:1), «Порту» (1:0) и располагающийся неподалёку от зоны вылета «Эшторил» (1:0).

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» обыграет «Бенфику», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Первый матч стал запоминающимся для относительно недавно приобретённого бело-голубыми у московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. Встреча стала для него дебютной в Лиге чемпионов.

Россиянин выступил неплохо. Результативными действиями не отметился, но определённый вклад в победу внёс. Впрочем, после матча с «Барселоной» известный комментатор Василий Уткин заявил, что не знает, как Захарян найдёт себя в такой прекрасной игре «Реала Сосьедад».

Команда из Сан-Себастьяна действительно демонстрирует футбол высочайшего качества. Захарян на данном этапе далёк от того, чтобы выиграть конкуренцию у сокомандников. Не исключено, что зимой россиянин отправится в аренду. В отлаженную Альгуасилем систему он пока что не вписывается.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года

«Реал Сосьедад» неустанно прогрессирует под руководством Альгуасиля. Потери очков во встречах с «Барселоной», «Атлетико» и «Райо Вальекано» ни о чём не говорят. Клуб из Сан-Себастьяна демонстрирует гораздо более качественный и красивый футбол, чем «Бенфика». Если на выезде он одержал закономерную победу, то на домашнем стадионе тем более должен обыграть «орлов».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.88.