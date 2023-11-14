Бельгия — Сербия. Лукаку и Тедеско сработались

Кажется, немецкий специалист намерен побеждать в каждом матче. Беспроигрышная серия насчитывает уже восемь игр.

15 ноября состоится товарищеский матч Бельгия — Сербия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.63. Успех «белых орлов» оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бельгия — Сербия 15 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч Бельгия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.84.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Бельгия — Сербия (15.11.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 15 ноября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами сборные Бельгии и Сербии. Матч пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Назначение Доменико Тедеско на должность главного тренера весьма благотворно повлияло на сборную «Бельгии». Бывший наставник московского «Спартака» очень быстро нашёл общий язык практически со всеми лидерами «красных дьяволов» и направил команду в сторону прогресса.

Не поладил Тедеско разве что с Тибо Куртуа. Голкипер обиделся на немецкого специалиста из-за того, что капитанская повязка досталась Ромелу Лукаку. Вратарь покинул расположение национальной команды и сосредоточился на клубном футболе. Затем он ещё и получил травму.

Недавно Тедеско выразил мнение, что Куртуа является лучшим вратарём в мире. Однако также немец подчеркнул, что в подспорье у него есть другие хорошие голкиперы. Подтверждают это результаты. Несмотря на конфликт с Тибо и отсутствие Кевина Де Брёйне из-за травмы, ни один из семи матчей квалификации на Евро-2024 «красные дьяволы» не проиграли.

Ничьих две — с Австрией (1:1) и Швецией (1:1). И это при том, что последняя игра была остановлена и её было решено не доигрывать. За эти семь встреч бельгийцы пропустили только четыре мяча, а забили 17. 10 из них записал на свой счёт Ромелу Лукаку. Также он отметился одной результативной передачей.

Доверие со стороны Тедеско очень сильно повлияло на лучшего бомбардира Бельгии. Он здорово прибавил и стал феерить не только в составе сборной, но и на клубном уровне. В 14 встречах в составе «Ромы» Лукаку забил девять мячей. Кроме того, он помог обыграть в товарищеской встрече Германию (3:2), на выезде. Форвард забил один гол.

Сербия менее стабильна и успешна, чем Бельгия. В семи играх квалификации она уступила Венгрии (дважды со счётом 1:2), а также сыграла вничью с «Болгарией» (1:1). Победили «белые орлы» явных аутсайдеров — Литву (2:0 и 3:1) и Черногорию (2:0 и 3:1). В общем, им повезло, что досталась довольно удобная группа.

За этот отрезок времени подопечные Драгана Стойковича пропустили семь мячей, а забили 13. В шести из них (пять голов и одна результативная передача) принял непосредственное участие Александр Митрович. Особенно здорово он выступил в матче последнего тура с Черногорией.

Митрович оформил дубль и отдал голевой пас. На бывшем нападающем «Фулхэма» переезд в Саудовскую Аравию отразился положительно. Он обрёл себя в новой команде и стал регулярно радовать результативностью. В 15 матчах в составе «Аль-Хиляля» серб забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

Впрочем, до сих пор Митровичу не попадались в соперники такие сильные команды, как сборная Бельгии. Если с венграми у «белых орлов» возникли серьёзные проблемы, так «красных дьяволов» им тем более вряд ли удастся обыграть. Предлагаем сделать ставку на П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 2.15.

Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В другой, в далёком 2006 году, сербы победили на домашнем стадионе. На «Руа Бодуэн» подопечным Стойковича вряд ли удастся хотя бы навязать борьбу раздухарившимся «красным дьяволам».

Для подопечных Тедеско принципиальной разницы между товарищеским матчем с Сербией и игрой квалификации на Евро-2024 с Азербайджаном нет. Они уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Тем не менее на ноябрьские встречи немецкий специалист вызвал всех основообразующих футболистов.

Помимо Лукаку, стоит уделить отдельное внимание вызову в национальную команду нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку. Под чутким руководством Хосепа Гвардиолы 21-летний форвард расцвёл. В последних четырёх матчах в чемпионате Англии он отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Сербия 15 ноября 2023 года

Сборная Бельгии пребывает на подъёме благодаря Тедеско. Несмотря на отсутствие Куртуа и Де Брёйне, она добивается отличных результатов и очень много забивает. Ромелу Лукаку в великолепной форме и является основообразующим футболистом. На домашнем стадионе у «красных дьяволов» есть все шансы победить Сербию. История очных встреч и расклад сил в целом свидетельствуют не в пользу «белых орлов».

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 1.5 мяча за 2.15.