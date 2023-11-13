Лучано Спаллетти обойдёт Сергея Реброва. Италия поедет на Евро-2024!

Два тура остаётся провести в квалификации Евро-2024. В группе С определился победитель — сборная Англии уже получила путёвку на чемпионат Европы, а вот за второе место идёт отчаянная борьба между Украиной и Италией. Пока «Скуадра адзурра» расположилась на третьей строчке и отстаёт от украинцев на три очка. Итальянцы провалили отбор на ЧМ-2022, неужели пропустят второй крупный турнир подряд?

Странное решение Роберто Манчини

Жеребьёвка отборочного турнира отправила итальянцев в группу С к Англии, Украине, Северной Македонии и Мальте. Болельщики были уверены, что «Скуадра адзурра» легко решит вопрос с выходом на Евро-2024 и вполне способна побороться с англичанами за первое место. Но уже в стартовом туре сборная Италии уступила на домашней арене подопечным Гарета Саутгейта со счётом 1:2.

Второй удар ожидал сборную Италии от Роберто Манчини. Неожиданно он покинул пост тренера национальной команды и отправился поднимать уровень футбола в Саудовской Аравии. Итальянский специалист принял очень выгодное в финансовом плане предложение. В кратчайший срок пришлось искать ему замену.

Выбор пал на Лучано Спаллетти, который после того, как выиграл скудетто, покинул «Наполи». Стороны быстро пришли к соглашению, и на выездную игру с Северной Македонией «Скуадра адзурра» отправилась под его руководством. Несмотря на мотивацию бывшего тренера «Зенита», сборная Италии завершила встречу вничью (1:1). Затем она победила Украину (2:1) и вернула уверенность в собственных силах, но случился громкий скандал.

Спаллетти в сложной ситуации

Перед играми с Мальтой и Англией в октябре полузащитников итальянской сборной Сандро Тонали и Николо Дзаньоло поймали на ставках. Их вызвали на допрос из расположения команды, чем нанесли сильный психологический удар по футболистам. Спаллетти отчислил Тонали и Дзаньоло из сборной, всеми силами стараясь сохранить рабочую обстановку.

У Мальты итальянцы выиграли на классе со счётом 4:0, но вот выездная встреча с Англией завершилась поражением — 1:3. Лучано Спаллетти выбрал довольно смелый тактический план на игру, который работал в первом тайме. «Скуадра адзурра» захватила инициативу, и Джанлука Скамакка открыл счёт. Удержать преимущество сборной Италии не удалось — дубль Гарри Кейна и гол Маркуса Рашфорда оформили победу Англии (3:1) и её выход на Евро-2024. Вполне вероятно, что именно отсутствие полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали не позволило итальянцам отодвинуть игру от собственных ворот.

Момент истины для Италии

Сборной Италии осталось провести в квалификации Евро-2024 два матча. 17 ноября она сыграет с Северной Македонией на домашней арене, а через три дня встретится с Украиной. «Скуадра адзурра» расположилась на третьем месте в таблице группы С и отстаёт от подопечных Сергея Реброва на три очка. Стоит отметить, что украинцы провели на одну встречу больше.

В случае весьма вероятной победы сборной Италии в игре с Северной Македонией она сравняется по количеству набранных очков с Украиной, но за счёт преимущества в очных встречах подопечные Лучано Спаллетти выходят на второе место. При таком раскладе «Скуадра адзурра» будет достаточно завершить последнюю игру квалификации вничью, чтобы поехать на чемпионат Европы.

На что ставить?

Сборная Италии под руководством Спаллетти демонстрирует прогресс. В тактическом плане она стала действовать гораздо гибче. Главный тренер уже изучил сильные и слабые стороны своих подопечных, чтобы подобрать каждому идеальное место в расстановке. По уровню исполнителей «Скуадра адзурра» превосходит соперников и вполне способна набрать шесть очков в двух играх и занять второе место в группе С.

Ставка: сборная Италии сыграет на Евро-2024 за коэффициент 1.40.