Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.46: Ротенберг проучит Рябыкина

1 декабря состоятся пять встреч регулярного сезона КХЛ. Мы отобрали самые интересные. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.46 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» проявил себя достойно в последних пяти встречах, одержав четыре победы и проиграв лишь однажды. При этом омская команда показала хорошую игру в защите, пропустив всего семь голов за это время. В атаке же игроки «ястребов» демонстрируют высокую результативность, забивая в среднем по три гола за встречу.

С другой стороны, «Нефтехимик» потерпел четыре поражения в последних пяти встречах, а победил лишь «Салават Юлаев» на своём льду. Команда из Нижнекамска испытывает трудности в обороне, регулярно пропускает более трёх шайб за встречу, что может стать существенным недостатком в предстоящем матче с атакующей мощью «Авангарда». История личных встреч говорит о том, что «ястребы» чаще оказывались сильнее, в последней встрече тоже обыграв «Нефтехимик» со счётом 4:1. Это даёт основания предполагать, что в предстоящей игре омский клуб также будет иметь преимущество.

Учитывая все вышеперечисленные факторы — более уверенную игру «Авангарда» в последних матчах и историю личных встреч, можно предположить, что хозяева льда одержат победу. Ожидается, что игра будет напряжённой, но с преимуществом для омичей, которые используют свою домашнюю арену и текущую форму для достижения победы. Ставки на то, что «ястребы» выиграют, принимают за 1.87.

Прогноз на матч СКА — «Витязь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА показывает стабильно хорошие результаты, выиграв последние девять матчей подряд, что свидетельствует об отличной форме и отлаженной игре петербургской команды. С другой стороны, «Витязь» выступает не столь уверенно, чередуя победы с поражениями, что может свидетельствовать о нестабильности в игре подмосковного клуба. Если рассматривать историю личных встреч, то последние пять игр между СКА и «Витязем» были достаточно результативными и закончились с большим преимуществом для армейцев с Невы.

Учитывая текущую форму СКА, домашнюю статистику клуба и историю встреч с «Витязем», можно предположить, что в этот раз он сможет достаточно уверенно выиграть. Вероятно, что игра будет результативной, но преимущество будет на стороне петербуржцев, в особенности учитывая их мотивацию отнять лидирующие позиции в чемпионате. Предполагаемый исход матча — победа СКА и много голов. Ожидается, что хозяева смогут доминировать на протяжении большей части матча, реализовывая свои моменты и контролируя ход игры, тогда как «Витязь» будет стараться дать отпор, но уступит по классу своим соперникам. Предлагаем ставку на победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив»

«Сочи» набирает обороты, одержав победу в последнем матче со счётом 5:2 над «Амуром». Однако поражения от «Адмирала» и «Сибири», а также от ЦСКА и «Витязя» в более ранних играх говорят о нестабильности сочинской команды. Переменчивость результатов может сыграть злую шутку с сочинцами в предстоящей встрече. С другой стороны, «Локомотив» идёт с серией побед, показывая более уверенную и стабильную игру. Железнодорожники смогли обыграть таких соперников, как ЦСКА, «Лада» и «Спартак», а также зацепились за очки в выездной встрече с «Торпедо» (2:3 Б).

При этом «Локомотив» уверенно обыгрывал «Сочи» в трёх матчах из пяти последних, хотя и разгромное поражение с пятью безответными голами в нынешнем сезоне не стоит забывать. Этот матч стал для сочинцев большим успехом, но повторение такого результата с нынешним «Локомотивом» покажется затруднительным. Учитывая текущую форму команд, а также их последние игры, мы предполагаем, что железнодорожники смогут одержать победу в этой встрече.

Ожидается, что игра будет напряжённой, и возможно, что первый период пройдёт в осторожной борьбе без явного преимущества одной из команд. Железнодорожники должны брать реванш за поражение в последней очной встрече. Мы считаем, что они выиграют с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс на матчи 1 декабря

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Нефтехимиком» за 1.87.

Ставка 2: победа СКА в игре с «Витязем» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Ставка 3: победа «Локомотива» с форой (-1.5) в матче с «Сочи» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.87 Х 2.10 Х 1.90 = 7.46.