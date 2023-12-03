ПАОК — «Ламия». Аршавин прав, Оздоев нашёл свою команду

4 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Ламия». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех гостей оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч греческой Суперлиги ПАОК — «Ламия» 4 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч ПАОК — «Ламия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Ламия» (04.12.2023)

Позади матчи пятого квалификационного раунда еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. На 4 декабря запланированы две встречи 13-го тура греческой Суперлиги. В самой ранней из них в городе Салоники ПАОК примет «Ламию». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ПАОК располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Греции, но отставание от лидирующего «Панатинаикоса» небольшое — два очка. В 12 турах подопечные Рэзвана Луческу потерпели только два поражения и столько же раз сыграли вничью. В трёх из четырёх встреч они потеряли очки на выезде.

Кроме того, «двуглавые орлы Севера» преуспевают на международной арене. В 11 матчах в Лиге конференций они не потерпели ни одного поражения. В четырёх из пяти игр группового этапа чёрно-белые одержали результативные победы, а вничью сыграли с «Абердином» (2:2). Таким образом, они досрочно гарантировали себе победу в группе и выход в 1/8 финала турнира.

Немалый вклад в успехи привнёс Магомед Оздоев, приобретённый клубом из города Салоники летом у «Фатих Карагюмрюк». Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, что 31-летний полузащитник нашёл свою команду. В последних пяти встречах в греческой Суперлиге он забил четыре мяча.

Оздоев действительно очень здорово вписался в стратегию Рэзвана Луческу и стал одним из основообразующих футболистов ПАОКа. «Двуглавые орлы Севера» обрели хорошую глубину состава и набрали отличный ход. В 23 матчах во всех официальных турнирах они пропустили только 20 мячей, а забили 51. И это при том, что в соперниках было немало сильных команд.

«Ламия» далеко не так успешна, как ПАОК. Наилучшим её достижением в чемпионате Греции является седьмое место в сезоне-2018/2019. В текущем розыгрыше первенства дела у клуба пока что идут сравнительно неплохо. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Впрочем, отставание от «двуглавых орлов Севера» составляет целых 10 очков. В 12 матчах в греческой Суперлиге подопечные Леонидаса Воколоса одержали только четыре победы и столько же раз сыграли вничью. Большую часть очков они набрали в матчах с аутсайдерами.

Уступила «Ламия» сначала «Олимпиакосу» (0:4) и «Пансерраикосу» (0:2), а затем «Панатинаикосу» (1:2) и афинскому АЕКу (0:3). Помимо этого, недавно она вылетела из Кубка Греции, проиграв в 1/16 финала «Левадиакосу» (1:2). Во встречах с сильными соперниками подопечные Воколоса много пропускают.

Сравнительно недавно команда предприняла попытку усилиться. Она заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. К сожалению, полузащитник успел провести в составе «Ламии» только два неполных матча. Затем он получил травму и объявил о завершении карьеры.

Поставить на то, что ПАОК одержит победу в грядущем матче и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Теперь, когда выход в плей-офф Лиги конференций гарантирован, чёрно-белые могут сосредоточиться на внутренней арене и упрочить свои позиции в чемпионской гонке.

Поддержка родных трибун придаст «двуглавым орлам Севера» дополнительный заряд энергии. В этом сезоне они не потерпели ещё ни одного поражения в городе Салоники. Ничьих при этом всего три. В 12 домашних матчах подопечные Рэзвана Луческу пропустили только пять мячей, а забили 28.

Прогноз и ставка на матч 13-го тура греческой Суперлиги ПАОК — «Ламия» 4 декабря 2023 года

ПАОК продолжает преуспевать в различных турнирах. Он уверенно обыгрывает даже очень сильных соперников. Особенно здорово «двуглавые орлы Севера» выступают на домашнем стадионе. Они очень много забивают и крайне редко пропускают. «Ламия» не так сильна и успешна, как чёрно-белые. Во встречах с фаворитами она зачастую испытывает большие проблемы и терпит разгромные поражения.

Ставка: победа ПАОКа и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.