«Барселона» — «Атлетико». Жоау Феликс предан каталонцам!

Португалец счастлив, и для него матч с «матрасниками» будет важным. Ждём голов!

3 декабря состоится матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.99. Успех мадридцев оценивается в 4.05. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико» 3 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Барселона» — «Атлетико» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (03.12.2023)

Игра 15-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико» начнётся 3 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Сине-гранатовые в минувшем матче Примеры сыграли вничью на выезде с «Райо Вальекано» (1:1). Встреча прошла в равной борьбе, несмотря на превосходство «Барселоны» в индивидуальном мастерстве. Счёт открыл на 39-й минуте Унай Лопес. Подопечные Хави бросились в атаку, но только в конце матча смогли отыграться, да и то благодаря автоголу Флорьяна Лежёна.

На послематчевой пресс-конференции наставник сине-гранатовых Хави рассказал, что команде нужно срочно менять менталитет. Он считает, что выигрывать трофеи при таком настрое, как в игре с «Райо Вальекано», не получится. Клубу дорого обходятся пропущенные мячи, поэтому испанский специалист постарается исправить ситуацию.

«Барселона» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 31 очко. Клуб выиграл девять встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене сине-гранатовые провели семь игр, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах Примеры подопечные Хави выступают нестабильно. Они победили «Атлетик» (1:0), «Реал Сосьедад» (1:0) и «Алавес» (2:1), сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а уступили мадридскому «Реалу» (1:2). Таким образом, в каждом из этих матчей сине-гранатовые забили минимум один гол.

В последнее время у «Барселоны» возникли серьёзные проблемы с позицией вратаря. Голкипер Марк-Андре тер Штеген, весьма вероятно, не сможет принять участие во встрече с мадридским «Атлетико» из-за болей в спине.

Тем не менее тренерский штаб сине-гранатовых доволен игрой запасного голкипера. Иньяки Пенье предстоит выдержать серьёзное испытание, поскольку линия нападения мадридского «Атлетико» в последнее время действует выше всяческих похвал. 30 голов забили в текущем розыгрыше Примеры подопечные аргентинского тренера Диего Симеоне.

«Атлетико» в минувшем туре Примеры дома победил «Мальорку» (1:0). «Островитяне» выстроили массированную линию защиты и постарались плотно опекать лидеров нападения «матрасников». Инициативу взял Антуан Гризманн и на 64-й минуте забил победный гол с передачи Марио Эрмосо.

Подопечные Диего Симеоне нестабильно выступили в последних пяти выездных встречах Примеры. Они победили «Райо Вальекано» (7:0), «Осасуну» (2:0), «Сельту» (3:0), а уступили «Валенсии» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (1:2). Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

В текущем сезоне главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сменил тактическую схему на более атакующую. Клуб стал намного чаще забивать, но пропала надёжность в обороне. Возможно, что сине-гранатовые сумеют найти слабое звено в защите «матрасников». Рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.07.

Важной эта встреча будет ещё для одного футболиста. Напомним, Жоау Феликс летом заявил, что хотел бы выступать за «Барселону». Руководство и тренер «Атлетико» были огорчены подобным заявлением, а затем Жоау перешёл в каталонский клуб на правах аренды. Теперь он говорит, что счастлив выступать за сине-гранатовых, а недавно целовал флаг «Барсы». Это увидел и президент «матрасников», после чего заявил, что не удивится, если игра с мадридцами будет важной для Феликса.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» 3 декабря 2023 года

Роберт Левандовски набирает форму после травмы и сможет создать проблемы «матрасникам». Диего Симеоне перестроился на более открытую атакующую модель, поэтому Антуан Гризманн записал в актив уже девять мячей в текущем розыгрыше Примеры. Отметим, что в восьми из девяти последних матчей «Атлетико» с учётом всех соревнований забивалось минимум три гола. Отсутствие основного голкипера у сине-гранатовых может привести к ошибкам защиты и результативной игре. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.07.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.07.