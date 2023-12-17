Экспресс на футбол с коэффициентом 4.35: Кейн, Мбаппе и Беллингем выделятся

На 17 декабря запланировано большое количество интересных событий в футболе. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.35 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт»

«Бавария», несмотря на неожиданное поражение от «Айнтрахта» со счётом 1:5, в следующей игре смогла стабилизироваться, что видно из победы над «Манчестер Юнайтед» в непростом матче. Этот результат говорит о том, что мюнхенская команда находится в поисках своего стиля и постепенно возвращается на путь побед. В свою очередь, «Штутгарт» демонстрирует весьма неплохую форму, одержав победы над сильными соперниками, такими как «Боруссия» Дортмунд и «Айнтрахт», а также сыграв вничью с «Байером».

С учётом предыдущих встреч команд, в которых «Бавария» чаще всего оказывалась сильнее, и текущего положения в турнирной таблице, подопечные Томаса Тухеля выглядят фаворитами предстоящего матча. Тем не менее нельзя игнорировать мотивацию «Штутгарта» продолжить свою серию без поражений. Всё же клуб заслуженно замыкает тройку лидеров чемпионата Германии и всерьёз настроен бороться за место в Лиге чемпионов. Учитывая текущую форму обеих команд и их последние результаты, можно предположить, что «Бавария» будет контролировать игру, но «Штутгарт» постарается использовать свои шансы в контратаках.

Вероятно, матч получится довольно динамичным, с возможностями для обеих сторон. Однако опыт и класс игроков «Баварии» должны в итоге взять верх. Возможно, что в начале матча счёт будет открыт «Штутгартом», что добавит интриги, но затем «Бавария» сможет перехватить инициативу и доказать своё превосходство, реализовав свои моменты. Мы предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 1.88.

Прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ»

«Лилль» показывает отличные результаты на домашней арене, одержав уверенные победы в последних матчах и не потерпев ни одного поражения в последних пяти встречах при четырёх победах. «ПСЖ», в свою очередь, также демонстрирует стабильность, хотя и допустил пару осечек в недавних встречах, сыграв вничью в матчах с «Боруссией» и «Ньюкаслом». Впрочем, на внутренней арене у парижан порядок.

Последние очные встречи команд говорят о доминировании «ПСЖ», который одержал победы в двух из пяти последних матчей. Тем не менее предыдущая игра между командами завершилась лишь с минимальным преимуществом парижан. Это даёт основания предполагать, что «Лилль» может в этот раз на своём поле дать достойный отпор лидеру чемпионата Франции. Учитывая текущую форму обеих команд и их последние результаты, можно ожидать, что матч будет напряжённым и богатым на голевые моменты.

«Лилль» будет стремиться использовать фактор домашнего стадиона, чтобы оказать сопротивление мощному атакующему потенциалу «ПСЖ». В свою очередь, парижане приедут за тремя очками и будут делать всё возможное, чтобы увезти победу. В целом ожидается, что «ПСЖ» сможет использовать свой класс и опыт для того, чтобы выиграть этот матч. Исходя из всего вышесказанного, наш прогноз на матч: победа парижан за 1.85.

Прогноз на матч «Реал» — «Вильярреал»

Обе команды показывают разную форму. «Реал» выглядит фаворитом в этой встрече. Впрочем, «сливочные» на своём поле всегда опасны. Команда под руководством Карло Анчелотти демонстрирует креативный и результативный футбол. В последних пяти матчах мадридцы одержали четыре победы. Однако нельзя не отметить ничью с «Бетисом», которая показывает, что даже у сильнейших команд есть уязвимые места. В то же время «Вильярреал» находится в хорошем состоянии после победы над «Ренном» в последнем матче. Тем не менее поражение от «Реала Сосьедад» со счётом 0:3 может вызвать вопросы к стабильности команды.

Также стоит заметить, что в предыдущих очных встречах между этими командами результаты были неоднозначными, и «Вильярреал» не раз доказывал свою способность удивлять. Хотя чаще, конечно, выигрывал «Реал». Если основываться на статистике последних игр и текущей формы команд, наш прогнозируемый исход матча — очередная победа мадридского клуба. Мы ожидаем, что мадридцы возьмут инициативу с самого начала, хотя гости и смогут оказать достойное сопротивление и даже забить гол.

Тем не менее класс и опыт хозяев поля должны сыграть решающую роль в итоговом результате. Вероятно, голы в составе «Реала» забьют такие футболисты, как Родриго или Беллингем, которые регулярно пополняют свой голевой счёт в текущем сезоне. Подведя итоги, мы приходим к выводу, что лучшей ставкой на матч будет тотал больше 3.5 мяча за 1.93. Последние три очные встречи заканчивались именно так. Да и победа мадридцев вряд ли будет сухой.

Экспресс на матчи 17 декабря

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в игре «Бавария» — «Штутгарт» за 1.88.

Ставка 2: победа «ПСЖ» в матче с «Лиллем» за 1.85.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче «Реал» — «Вильярреал» за 1.93.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.85 Х 1.93 = 4.35.