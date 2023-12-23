«Витязь» — «Динамо» Мн. Даже магнитные бури не спасут Рябыкина

Местами хорошую игру «богатырей» соперники списывают на природные явления. В матче с минчанами не поможет даже это.

24 декабря состоится матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу минчан можно с коэффициентом 1.68. Шансы «богатырей» оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Витязь» — «Динамо» Минск 24 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Витязь» — «Динамо» Минск получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.10.

Анализ и прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Минск (24.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

На 24 декабря запланировано пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них «Витязь» на «Арене-Балашиха» будет принимать минское «Динамо». Начало встречи – не ранее 14:00 мск.

«Богатыри» находятся на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко. Отставание от зоны плей-офф составляет девять очков. В текущем сезоне команда выиграла 13 из 42 встреч, пропустив 146 шайб. Хуже в защите выступает только «Сочи» — 158 голов.

Забросил «Витязь» всего лишь 86 шайб. Меньше только у «Адмирала». Настолько плохи дела у подопечных Рябыкина во всех аспектах, что белой полосы пока не видно. «Богатыри» проиграли шесть последних встреч. Они уступили «Авангарду» (1:4), СКА (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:5), ЦСКА (1:4), минскому «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:5). В пяти из шести матчей команда пропускала минимум четыре гола.

Победа железнодорожников стала волевой. Причём Игорь Никитин решил усугубить ситуацию, высказавшись после встречи в адрес «Витязя». Он сказал, что отрывы «богатырей» по ходу игры можно списать на магнитные бури.

Дмитрий Рябыкин вряд ли в восторге от результатов, ведь как только он возглавил клуб, результаты улучшились, но ненадолго. По словам наставника, он будет выжимать максимум из имеющихся хоккеистов, но попросил руководство подписать защитника и центрального нападающего.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. Пока команда попадает в плей-офф, но опережает ближайшего преследователя всего на пять очков. В целом сезон для белорусского клуба складывается неплохо. Всего он выиграл 18 из 40 встреч.

После серии поражений длиной в четыре матча «зубры» одержали три победы. Они выиграли у «Адмирала» (3:1), «Сибири» (3:2) и «Витязя» (4:1). Последний матч выдался для минского «Динамо» тяжёлым. Играть со «Спартаком» всем нелегко, и подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели поражение со счётом 2:4. Хотя в целом они смотрелись неплохо.

Исход решило удаление на пятой минуте третьего периода, в результате которого Голдобин реализовал большинство и вывел красно-белых вперёд. Четвёртый гол забил в пустые ворота Порядин.

Хоккей минского «Динамо» выглядит гораздо привлекательнее, чем у «Витязя». «Зубры» демонстрируют содержательную игру, умело используют недочёты соперников и недавно уже обыграли «богатырей» со счётом 4:1. Они почти в два раза перебросали подмосковный клуб. Думается, даже на выезде ситуация не сильно поменяется. Предлагаем ставку на победу минчан и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — «Динамо» Минск 24 декабря 2023 года

«Витязь» потерпел шесть поражений подряд. Команда в глубоком кризисе, из которого не может выбраться. Даже Рябыкин не смог помочь клубу. Минское «Динамо» хоть и проиграло последний матч «Спартаку», но смотрелось неплохо. У «зубров» были даже шансы на ничью. В недавней очной встрече минчане победили «богатырей» со счётом 4:1 и владели преимуществом по ходу игры. С тех пор мало что изменилось. Предлагаем ставку на победу гостей и тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.