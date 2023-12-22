Подготовка Энтони Джошуа к Отто Валлину с экс-тренером Тайсона Фьюри даст результат

Бен Дэвисон уже готовил бывшего своего подопечного к шведу. Теперь повторит успех с Эй Джеем.

23 декабря состоится большой боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа подерётся с Отто Валлином. Начало поединка предположительно не ранее 22:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин

Эксперты выбрали фаворитом Джошуа и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.17. Шансы Валлина оценили в 5.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 26.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 11.5 раунда оценён в 1.60, а тотал меньше 11.5 раунда – в 2.20.

Поставить на то, что Энтони победит нокаутом, можно за 2.55, а если по очкам – за 1.95. Вероятность того, что Отто нокаутирует британца, оценили в 12.55. Также эксперты предлагают ставки на дисквалификацию любого из боксёров с коэффициентом 95.0.

Анализ и прогноз на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин (23.12.2023)

Джошуа к этому бою тренировался под руководством бывшего наставника Тайсона Фьюри — Бена Дэвисона. Эй Джей должен будет доработать свой джеб и использовать его в поединке с Отто, чтобы попытаться доминировать на протяжении всех раундов.

Шведский тяжеловес хорошо держит удары и эффективно отрабатывает в обороне, нанося контрудары. Всё это он продемонстрировал в своём последнем поединке, который закончился победой над Муратом Гассиевым.

У Дэвисона есть ценный опыт подготовки к бою с Валлином, ведь он готовил Фьюри к шведскому боксёру. Тайсон тогда выиграл. Однако Эй Джей отрицает, что выбрал Бена тренером по этому признаку. Как утверждает британец, у него просто оставалось мало времени на подготовку к поединку, а его нынешний наставник занят. Поэтому договорённость с Дэвисоном действует только на один бой.

Эй Джею важно не быть безрассудным, иначе более хладнокровный Отто воспользуется этим. Ему нужно работать примерно так же, как во время реванша с Энди Руисом, но ему нужно быть более агрессивным, чтобы доставить неприятности Валлину. Если Джошуа сумеет уверенно использовать свой джеб уже в первых раундах, а затем усилит темп, то будет диктовать свои условия поединка и не позволит шведу наносить контрудары, которые так хорошо у него получаются. Будет интересно посмотреть, какое влияние оказал Дэвисон на стиль Джошуа.

Валлин, похоже, будет таким же неудобным соперником для Эй Джея, каким он был для Фьюри. Швед хорошо двигается и эффективно использует контратаки. Отто будет стараться использовать имеющиеся комбинации ударов, чтобы удивить британца и поставить его в тупик.

Шведский тяжеловес вынослив и ни разу не получал травм за свою карьеру, поэтому Джошуа должен будет хорошо думать над планом и тактикой. Валлину необходимо контролировать дистанцию и не давать британскому боксёру подойти вплотную.

Этот бой не будет простым для Джошуа, так как Отто – очень выносливый боец. Швед всегда выходит на ринг с полной уверенностью в себе. Тем не менее это отличная возможность для Эй Джея послать сигнал остальному миру бокса. Нет сомнений, что Бен Дэвисон подготовит его тактически, и было бы здорово увидеть, как Джошуа выйдет на ринг и победит Валлина.

Однако не будем забывать о тяжёлом психологическом состоянии Энтони после двух поражений Усику. У стрессоустойчивого Отто обязательно будет шанс, но всё-таки на дистанции. Если швед выстоял с Тайсоном Фьюри все 12 раундов, то с Джошуа сможет повторить этот результат. Предлагаем ставку на тотал больше 11.5 раунда за 1.60.

Ставка: тотал больше 11.5 раунда за 1.60.