«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Страшный сон Овечкина окончен

24 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 24 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (24.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

24 декабря состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» является одной из самых нестабильных команд сезона. Поражения и невнятная игра чередуются с вырванными на характере победами. В последних пяти матчах «столичные» уступили «Филадельфии» (3:4 Б) и «Нэшвиллу» (1:3), а обыграли «Каролину» (2:1 Б), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и «Коламбус» (3:2 ОТ).

Последняя игра наиболее интересна. Её главным героем стал Александр Овечкин. Наконец-то он прервал свою антирекордную безголевую серию, которая насчитывала 14 матчей. Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в овертайме. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось покорить отметку в 900 голов за карьеру с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от достижения Уэйна Гретцки до 66 шайб. Всего в этом сезоне он принял участие в 30 играх, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Хочется верить, что в ближайшем будущем Александра прорвёт и ужасная голевая засуха будет забыта.

Предпосылки к этому имеются. Недавно «Кэпиталз» вернули из АХЛ талантливого Ивана Мирошниченко. 19-летний хоккеист уже провёл две встречи за основную команду, но пока результативные действиями не отметился.

«Тампа-Бэй» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Так же, как и «Вашингтон», она не может похвастаться стабильностью. Впрочем, на последнем отрезке сезона подопечные Джона Купера набрали вполне неплохой ход.

В последних девяти встречах «Лайтнинг» уступили только «Нэшвиллу» (1:5), лидирующему «Ванкуверу» (1:4) и «Калгари» (2:4). Также они обыграли в овертайме «Сиэтл» (4:3 ОТ). Во всех остальных матчах клуб одержал уверенные победы в основное время.

Особую роль в успехах сыграл Никита Кучеров. За этот отрезок времени он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. В 33 встречах он набрал 57 (23+34) очков по системе «гол+пас».

В последней игре с «Вегасом» Кучеров повторил достижение Евгения Малкина. Матч стал для него 19-м в карьере в НХЛ, в котором удалось набрать три и более очков за один период. Нападающий находится в замечательной форме, но его стараний оказывается достаточно далеко не всегда.

Несмотря на то что восстановился после операции Андрей Василевский, «молнии» продолжают много пропускать. В 34 встречах они пропустили 119 шайб — больше в Восточной конференции только у располагающегося на предпоследнем месте «Коламбуса».

У «Тампа-Бэй» и так проходной двор в защите, а тут ещё и получил травму Михаил Сергачёв. Купер выразил надежду, что хоккеист вернётся в состав со дня на день. Однако также он отметил, что защитник может пропустить игру или две. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

7 из 13 последних очных встреч закончились именно так. Пропускают «молнии» много, но и сами забивают нередко. В 34 встречах они забросили 116 шайб. У «столичных» статистика более скромная, но заброшенная шайба наверняка придаст уверенности Овечкину, и результативность команды повысится.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 24 декабря 2023 года

Команды весьма нестабильны, поэтому выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Предлагаем взять верх по голам. Вызов Мирошниченко и гол Овечкина наверняка взбодрят «Вашингтон», и он станет чаще забивать. У «Тампа-Бэй» с результативностью всё шикарно. Погоду делает Никита Кучеров. Вот только и пропускают «Лайтнинг» очень много, несмотря на старания Василевского.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.