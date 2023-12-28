«Фиорентина» — «Торино». Миранчук мог бы выручить Юрича

29 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 2.24. Успех «быков» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 29 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино» (29.12.2023)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Италии, а также 17 туров Серии А. 29 декабря состоятся четыре встречи 18-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции померяются силами «Фиорентина» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Фиолетовые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающей четвёртое место «Болоньи» составляет всего одно очко. Подопечные Винченцо Итальяно вполне могут побороться за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В последних шести турах в чемпионате Италии «лилии» уступили только «Милану» (0:1). Также они сыграли вничью с «Ромой» (1:1). Причём в обоих случаях потеряла очки команда из Флоренции на выезде. Победила она «Болонью» (2:1), «Салернитану» (3:0), «Верону» (1:0) и «Монцу» (1:0).

Кроме того, подопечные Итальяно вышли в плей-офф Лиги конференций с первого места, а также добыли путёвку в 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Парму» (2:2, 4:1 пен.). Благодаря 46-летнему специалисту клуб обрёл хорошую глубину состава и стал преуспевать во всех турнирах.

Вряд ли Итальяно жалеет, что отказался от услуг Александра Кокорина, который ныне выступает за «Арис» из Лимасола. Россиянин провёл сборы в составе «лилий» и даже отметился забитым мячом в товарищеском матче. Однако для того чтобы вернуть доверие тренера после крайне неудачного сезона, этого оказалось недостаточно.

«Торино», в свою очередь, располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от идущей на шестой строчке «Ромы» составляет четыре очка. Вероятность, что «быки» закончат сезон в зоне еврокубковых турниров крайне невелика.

В последних шести турах в Серии А туринцы уступили только «Болонье» (0:2). Вничью они сыграли с «Монцей» (1:1), «Фрозиноне» (0:0) и «Удинезе» (1:1). Победили подопечные Ивана Юрича «Аталанту» (3:0) и «Эмполи» (1:0). Результаты неплохие, но бóльшую часть очков они набрали во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы клубами.

Если заглянуть пораньше, то там обнаружатся поражения во встречах с «Лацио» (0:2), «Ювентусом» (0:2) и «Интером» (0:3). «Быки» на порядок чаще теряют очки во встречах с сильными командами, чем «Фиорентина». У них хуже состав и рисунок игры.

Усилить «Торино» должен был защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Однако у футболиста возникли проблемы с адаптацией. Сначала он проигрывал конкуренцию, а затем получил серьёзную травму. Также в лазарете у «гранатовых» пребывает ведущий защитник Перр Схюрс.

Поставить на то, что «Фиорентина» обыграет «Торино», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Четыре из пяти последних очных встреч, проходивших на стадионе «Артемио Франки», ознаменовались данным исходом. В другой игре «быки» выиграли за счёт забитого Алексеем Миранчуком мяча.

Недавно появлялась информация, что туринцы и конкретно главный тренер по-прежнему заинтересованы, чтобы Миранчук выступал за их команду. Однако они могут позволить себе только аренду ставшего важной фигурой в тактической схеме Юрича россиянина, а «Аталанту» такой расклад не устраивает. «Богиня» согласна только на продажу.

В восьми матчах в Серии А на домашней арене «лилии» потерпели только два поражения и один раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 14 мячей, а пропустили — восемь. «Быки» в восьми играх на выезде потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только шесть голов, а пропустили — 11.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 29 декабря 2023 года

«Фиорентина» демонстрирует классный командный футбол и преуспевает в различных турнирах. В 14 из 26 матчей во всех соревнованиях она победила. Также было шесть ничьих. У «Торино» куда более скромные показатели. На выезде ему вряд ли удастся обыграть набравших отличный ход «фиолетовых». История очных встреч на «Артемио Франки» свидетельствует отнюдь не в пользу «быков».

Ставка: победа «Фиорентины» за коэффициент 2.24.