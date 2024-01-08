«Эшторил» — «Порту». Дела Консейсау и Тареми пошли под откос

9 января состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии «Эшторил» — «Порту». Начало игры — в 23:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «драконов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «канареек» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Эшторил» — «Порту» 9 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Эшторил» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Португалии «Эшторил» — «Порту» (09.01.2024)

В Португалии сезон в самом разгаре. Миновали встречи 16-го тура Примейры, а также матчи 1/16 финала Кубка страны. На 9 января запланированы две игры 1/8 финала. В самой поздней из них на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» местный «Эшторил» примет действующего победителя турнира — «Порту».

Последние несколько лет «Эшторил» является середняком чемпионата Португалии. Минувший сезон он закончил на 14-й строчке в турнирной таблице, а в текущем розыгрыше идёт на 10-м месте. В 16 турах в первенстве «канарейки» одержали только пять побед и два раза сыграли вничью.

Впрочем, бо́льшую часть очков клуб набрал после смены главного тренера. Назначение Вашку Сеабры очень здорово взбодрило команду. В последних семи встречах в Примейре под руководством 40-летнего португальского специалиста она уступила только «Браге» (1:3) и лидирующему «Спортингу» (1:5).

Также «Эшторил» сыграл вничью с «Фамаликаном» (1:1). Во всех трёх случаях он потерял очки на выезде. Победили «канарейки» как раз «Порту» (1:0), «Каза Пия» (4:0), «Шавиш» (4:0) и «Фаренсе» (4:0). Кроме того, они выбили «Порту» из Кубка лиги Португалии, одержав победу со счётом 3:1.

После назначения Сеабры ощутимо повысилась результативность команды из Эшторила. В последних 11 встречах во всех официальных турнирах она забила 27 голов. Пропустили «канарейки» 12 мячей, но только два из них были забиты на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

Судя по всему, «Порту» ждёт очень непростое испытание. Последние несколько лет клуб доминировал на внутренней арене. Он преуспевал во всех турнирах и очень много забивал. Однако текущий сезон складывается для подопечных Сержиу Консейсау по совсем другому сценарию.

Сине-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Примейры. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет пять очков. При этом у «львов» есть матч в запасе. В 16 турах первенства «драконы» забили непривычно мало — 23 мяча, а пропустили 12 голов.

Ощутимо снизилась результативность лидера атаки «Порту» Мехди Тареми. В этом сезоне он принял участие в 15 встречах в чемпионате Португалии, в которых забил только три мяча и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это, миланский «Интер» планирует приобрести форварда летом. В важных матчах он делает результат.

К слову, не в последнюю очередь плохие результаты на внутренней арене связаны с тем, что Консейсау бросил бо́льшую часть сил на то, чтобы добыть путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. С данной задачей «Порту» справился отлично. Он одержал победы в четырёх из шести матчей и вышел в плей-офф со второго места.

В последних же трёх турах в Примейре сине-белые победили только замыкающий турнирную таблицу «Шавиш», причём с минимальным перевесом — 1:0. Также они сыграли вничью с «Боавиштой» (1:1) и уступили «Спортингу» (0:2). Интересно, что «львы» обыграли «драконов» впервые за семь лет.

С командой из Порту явно творится что-то неладное. Это хорошая возможность для «Эшторила» в третий раз подряд обыграть подопечных Консейсау. Предлагаем поставить на то, что «канарейки» как минимум не проиграют в предстоящем матче в основное время за коэффициент 2.55.

Прогноз и ставки на матч Кубка Португалии «Эшторил» — «Порту» 9 января 2024 года

«Энторил» очень здорово прибавил на последнем отрезке сезона. Если уж на выезде «канарейкам» удалось победить «Порту» в Примейре, то на домашнем стадионе в Кубке Португалии они тем более вряд ли проиграют в основное время. «Драконы» в этом сезоне очень мало забивают и часто теряют очки на внутренней арене.

Ставка: «Эшторил» не проиграет в основное время за 2.55.