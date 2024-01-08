«Миннесота» — «Даллас». Флёри прикроет Капризова

9 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Даллас». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «звёзд» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «дикарей» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 9 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» (09.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 января 2024, вторник. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

9 января состоятся четыре матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из них на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол померяются силами местная «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

В последних пяти встречах в регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» победила только располагающийся в самом низу сводной таблицы «Коламбус» (4:3 ОТ), причём не без везения. Уступили «дикари» дважды «Виннипегу» (2:4 и 2:3), а также очень нестабильным «Калгари» (1:3) и «Тампа-Бэй» (1:4).

Из-за поражений подопечные Джона Хайнса спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего восьмое место «Эдмонтона» составляет три очка. При этом «Ойлерз» набрали шикарный ход и имеют несколько игр в запасе.

В последних пяти матчах «Уайлд» забросили только 10 шайб. Не в последнюю очередь ухудшение результативности связано с травмой Кирилла Капризова. Россиянин получил повреждение в первой встрече с «Виннипегом». Сообщалось, что он пропустит одну или две недели.

Хайнс заявлял, что Капризов может вернуться в состав раньше запланированного срока, но совсем недавно клуб включил ассистента капитана «Миннесоты» в список травмированных. В этом сезоне Кирилл принял участие в 34 играх, в которых забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Капризов вошёл в первоначальный список участников на Матч звёзд НХЛ, который запланирован на 1-3 февраля в Торонто. 26-летний нападающий может стать первым игроком в истории «Уайлд», принявшем участие в третьем Матче звёзд НХЛ подряд. Стоит ли говорить, что его травма — очень болезненный удар по «дикарям»?

Пока звёздный нападающий отсутствует, его прикроет вратарь. В минувшей игре Марк-Андре Флёри одержал 551-ю победу за карьеру в НХЛ. Он вышел на второе место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с Патриком Руа. В матче с «Коламбусом» голкипер в овертайме спас команду, сделав невероятный сейв в шпагате после броска Чинахова.

«Даллас», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающих четвёртое и третье места «Вегаса» и «Колорадо» составляет два и четыре очка соответственно, но у «звёзд» есть несколько матчей в запасе.

В последних трёх встречах, несмотря на то что они проходили в Далласе, подопечные Питера Дебура потерпели поражения. Уступили они «Монреалю» (3:4), «Колорадо» (4:5 ОТ) и «Нэшвиллу» (3:4). Примечательно, что они впервые в этом сезоне проиграли три раза подряд.

В этих трёх встречах «звёзды» непривычно много пропустили — 13 шайб. Не сказать, что у Скотта Уэджвуда было слишком много работы. Но, видимо, сказалось то, что Дебур выпускает голкипера без перерыва уже 13 матчей кряду. А всё потому, что основной вратарь Джейк Эттингер получил травму во встрече с «Оттавой» (5:4) и угодил в лазарет на неопределённый срок.

Благо у подопечных Дебура всё в порядке с результативностью. В 38 встречах в НХЛ они забросили 138 шайб. Девять из них записал на свой счёт бывший нападающий СКА Евгений Дадонов. Также он отдал восемь результативных передач. 34-летний форвард пребывает в отличном тонусе.

Как бы там ни было, большого количества голов в грядущем матче не ждём. Только в 4 из 12 последних очных встреч команды на двоих забросили больше пяти шайб. Поставить на то, что в этот раз сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Дело ещё в том, что на выезде Дебур зачастую отдаёт предпочтение более оборонительному хоккею. В 17 встречах в НХЛ в гостях подопечные 55-летнего канадского специалиста пропустили только 46 шайб, но и сами забросили совсем немного — 54.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 9 января 2024 года

Без Капризова «Миннесота» гораздо реже забивает, а также чаще теряет очки. Найти равноценную замену россиянину у Джона Хайнса возможности нет. Если принимать во внимание также историю очных встреч и низкую результативность «Далласа» на выезде, наилучшим вариантом для ставки видится «низ» по заброшенным шайбам.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95.