«Колорадо» — «Бостон». Валерий Ничушкин — зверь!

Так считает Натан Маккиннон, и трудно с этим спорить. Очередной матч, в котором россиянину нужно это доказать.

9 января состоится матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Брюинз» можно за 2.36, шансы «Эвеланш» оценили коэффициентом 2.44. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон» 9 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Колорадо» — «Бостон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу «Брюинз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.88. Если выиграют в матче «Эвеланш», сыграет коэффициент 1.93.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» (09.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 января 2024, вторник. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 9 января «Колорадо» сыграет с «Бостоном» на стадионе «Болл-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:00 мск.

В минувшей встрече «Эвеланш» дома уступили «Флориде» (4:8). На результат игры оказали прямое влияние ошибки голкиперов «Колорадо». Иван Просветов начал матч в основе, но к середине второго периода пропустил четыре шайбы, и тренер решил заменить его на Георгиева, но лучше не стало.

Александр тоже пропустил четыре шайбы, сведя к нулю попытки команды восстановить паритет. Традиционно полезно отыграл Валерий Ничушкин. Форвард забил гол и записал в актив результативную передачу. Всего в текущем розыгрыше НХЛ россиянин набрал 40 очков.

Недавно его одноклубник Натан Маккиннон назвал Валерия зверем, потому что он большой, мощный и постоянно тренируется. По словам звёздного форварда, Ничушкин заслуживает всё, что имеет, и даже больше.

Оборона на протяжении этого чемпионата НХЛ остаётся главной проблемой «Эвеланш», поскольку команда пропустила 127 шайб в 40 встречах. Хуже дела в защите идут только у клубов, которые находятся вне зоны плей-офф Западной конференции, да и то лишь у некоторых.

Большие претензии есть к голкиперам «Колорадо». Иван Просветов и Александр Георгиев в текущем розыгрыше НХЛ отражают менее 90% бросков и находятся в нижней части рейтинга вратарей лиги по этому показателю. Если не будет улучшений в их игре с «Эвеланш», то в плей-офф клуб столкнётся с трудностями.

В последних пяти матчах «лавины» выступили хорошо. Они обыграли «Сент-Луис» (2:1), «Сан-Хосе» (3:1), «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Даллас» (5:4 ОТ), а уступили «Флориде» (4:8). Отметим, что в этих пяти встречах «Эвеланш» пропустили 18 шайб.

«Бостон» в текущем сезоне эффективно действует в атаке. Команда забрасывает в среднем за матч 3,27 шайбы. Во многом этому способствует неплохая реализация численного преимущества (27%). Отметим лучшего бомбардира клуба — Давид Пастрняк в этом розыгрыше НХЛ набрал 55 очков по системе «гол+пас».

«Бостон» хорошо провёл последние пять матчей. Клуб победил «Нью-Джерси» (5:2), «Детройт» (5:3), «Коламбус» (4:1) и «Тампа-Бэй» (7:3), а уступил «Питтсбургу» (5:6). «Брюинз» отлично играют в атаке — в этих пяти встречах они забросили 26 шайб.

В минувшем матче «Бостон» дома обыграл «молний». Лидер «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провёл хороший матч, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы справиться с набравшими ход «Брюинз».

«Бостон» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 38 матчах 54 очка. На выезде команда выиграла 12 из 20 встреч.

«Колорадо» испытывает в последних встречах проблемы с защитой. Нестабильно действуют в этом сезоне голкиперы, а им придётся выдержать напор мощнейшей линии нападения «Бостона». Но «Эвеланш» нужно реабилитироваться за болезненное поражение от «Флориды», поэтому они будут много атаковать. Поставим на тотал больше 6.5 шайбы за 2.24.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон» 9 января 2024 года

У «Колорадо» и «Бостона» сильные нападающие, которые находятся в хорошем игровом тонусе. К защите и вратарям «Эвеланш» в последних матчах есть вполне обоснованные претензии. Необходимость реабилитироваться за обидное поражение в минувшей игре заставит «лавин» сделать акцент на атаку. Поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.24.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.24.