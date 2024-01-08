ЦСКА — «Торпедо». Ларионов собьёт спесь с Фёдорова

Три победы подряд — это ещё не знак успеха! Пока все поверили, что армейцы набрали ход, нижегородцы попробуют доказать обратное.

9 января состоится матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.78. Шансы нижегородцев оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Торпедо» 9 января 2024 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.77. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.50.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» (09.01.2024)

Расписание регулярного сезона КХЛ 9 января радует большим количеством интересных матчей. В одном из них ЦСКА будет принимать «Торпедо» на «ЦСКА-Арене». Стартовое вбрасывание будет произведено в 19:30 мск.

Армейцы по-прежнему не похожи на действующего обладателя Кубка Гагарина. Возможно, что в плей-офф команда сильно прибавит и даже удивит. Никто не знает, каких сюрпризов ждать от Сергея Фёдорова. Пока красно-синие располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка. Команда опережает девятое место на 18 очков.

Всего в текущем сезоне ЦСКА выиграл 25 из 47 матчей, забросив 133 шайбы, а пропустив – 107. После недавней пятиматчевой серии поражений армейцы немного взбодрились и победили в последних трёх встречах. Сначала красно-синие обыграли «Северсталь» и «Спартак» с одинаковым счётом 3:1, а в минувшем матче победили «Куньлунь» — 4:3.

В игре с китайским клубом армейцы чуть не упустили победу, пропустив два гола после 50-й минуты. Главный тренер красно-синих назвал главной причиной этого ошибки собственной команды, которые нельзя было допускать. На вопрос о том, набирает ход ЦСКА или нет, наставник отметил, что его подопечные всё ещё ищут свою игру.

В свою очередь, «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» на девять очков. В текущем сезоне нижегородцы выиграли 28 из 47 встреч, забросили 136 шайб, а пропустили – 112.

Автозаводцы провели пять последних матчей на своём льду, а теперь откроют выездную серию. В целом эти результаты можно назвать неплохими, ведь подопечные Игоря Ларионова выиграли у СКА (3:1), «Спартака» (2:1 Б), «Куньлуня» (3:2 ОТ). Уступили они «Локомотиву» (3:5) и минскому «Динамо» (2:5). Судя по счёту, с которым «Торпедо» побеждало, начинает казаться, что наставник отказывается от атакующего хоккея.

В трёх последних гостевых матчах нижегородцы одержали победы. Они обыграли «Ладу» (4:2), «Металлург» (3:2) и «Северсталь» (3:1). Игорю Ларионову будет непросто в следующих играх без Василия Атанасова. Нападающий получил травму в минувшей встрече с «Куньлунем» и вернётся только ко второй половине февраля. Хоккеист набрал 39 очков по системе «гол+пас» и является очень важным игроком системы «Торпедо».

Также не так давно автозаводцы объявили, что в команду перешёл 50-летний вратарь Хабибулин. Наставник утверждает, что он уже на подходе к своей отличной форме и вскоре болельщики увидят его в воротах. Однако некоторые эксперты склоняются к тому, что Николай уже не сможет показать таких же классных результатов, как прежде. Они считают контракт с ним пиар-ходом. Время покажет.

ЦСКА никогда не бывает легко в очных матчах с «Торпедо». В пяти последних личных встречах нижегородцы одержали три победы. Неизвестно, в чью пользу склонится чаша весов на этот раз, но обе команды смогут забить минимум по два гола. Армейцы далеки от идеальной формы и только разгоняются. Ошибки в обороне никуда не делись. «Торпедо» начинает гостевую серию матчей, и с ходу войти в ритм будет непросто. Наша ставка на обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.80.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Торпедо» 9 января 2024 года

ЦСКА часто ошибается в обороне, и пусть не смущает победная серия длиной в три матча. Показатель того, что проблемы в защите и психологии хоккеистов остались – результат матча с «Куньлунем» (4:3). В свою очередь, «Торпедо» после пяти встреч дома отправляется на выезды. В гостях последнее время автозаводцы выглядят неплохо, но нужно сделать скидку на адаптацию к переменам. Наша ставка на обе забросят больше 1.5 шайбы.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.80.