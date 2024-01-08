«Мидлсбро» — «Челси». Почеттино понадеется на Мудрика

Аргентинский специалист достиг большого прогресса, но кадровые потери продолжают портить ему жизнь. Нкунку и Джексон вне игры.

9 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.62. Успех «смогги» оценён в 5.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Мидлсбро» — «Челси» 9 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Мидлсбро» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Челси» (09.01.2024)

Позади 20 туров АПЛ. 9 января состоятся встреча, которая откроет программу 1/2 финала Кубка лиги Англии. На стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро померяются силами местный «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Мидлсбро» далеко не первый сезон является одним из претендентов на выход в АПЛ. В текущем розыгрыше Чемпионшипа дела у него пока что идут не очень. Клуб занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. С другой стороны, отставание от располагающегося на шестом месте «Сандерленда» не так уж и велико — четыре очка.

При этом подопечные Майкла Кэррика весьма неплохо выступают в других турнирах. В Кубке Англии они не сумели пробраться дальше первого раунда. Однако «смогги» навязали борьбу и уступили «Астон Вилле», занимающей вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, лишь со счётом 0:1.

Пропустил «Мидлсбро» очень обидно, в самой концовке — на 87-й минуте. Он позволил сопернику создать моментов только на 0,63 ожидаемого гола. Впрочем, и сами подопечные Каррика нанесли только пять ударов, лишь один из которых пришёлся в створ.

В Кубке лиги до сих пор у «Мидлсбро» не было серьёзных соперников. На предыдущих стадиях турнира он уверенно победил «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Брэдфорд» (2:0), «Эксетер Сити» (3:2) и «Порт Вейт» (3:0). За этот период времени подопечные Кэррика забили 14 голов, а пропустили только пять.

У «Челси» другая история. После ухода Романа Абрамовича он растерял всю привлекательность и спустился в середину турнирной таблицы. В преддверии текущего сезона новое руководство назначило на должность главного тренера Маурисио Почеттино, но ситуация лишь немного улучшилась.

«Аристократы» стали демонстрировать более качественный комбинационный футбол и гораздо собраннее смотреться в нападении. В последних четырёх турах в АПЛ они уступили только «Вулверхэмптону» (1:2). Победили «синие» сначала «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а затем «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон Таун» (3:2).

Помимо этого, лондонцы вышли в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив на предыдущей стадии «Престон» (4:0). В Кубке лиги они победили «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0) и «Ньюкасл» (1:1, по пенальти 4:2). Единственный нюанс — во всех пяти этих встречах подопечные Почеттино выступали на домашней арене.

На выезде «аристократы» чувствуют себя менее уверенно. В 10 встречах в АПЛ в гостях они одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. За этот период времени «синие» забили столько же, сколько пропустили — 17 мячей. Х2 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Так как это только первый матч, высокой результативности не ждём. Полагаем, команды будут изучать друг друга и искать уязвимые места, чтобы одержать победу в ответной встрече и выйти в финал Кубка лиги Англии. Также стоит отметить, что «аристократы» по-прежнему ослаблены большим количеством травм. Перед матчем с «Кристал Пэлас» Почеттино лишился подспорья сразу 12 футболистов.

В лазарете пребывает ряд ведущих игроков. Только оправившийся от травмы Кристофер Нкунку снова травмировался. Плюс на Кубок Африки недавно отправился Николас Джексон. Вряд ли это помешает «синим» одержать победу в грядущем матче, но на результативности встречи кадровые потери наверняка отложат отпечаток.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Челси» 9 января 2023 года

Поддержка домашних трибун наверняка придаст дополнительный стимул «Мидлсбро». Думается, он навяжет «Челси» не менее упорную борьбу, чем «Астон Вилле». Вероятно, «смогги» даже удастся зацепиться за ничью. На большее не рассчитываем, ведь на последнем отрезке сезона «аристократы» раздухарились. Если бы не травмы и вытекающая из них усталость, они, скорее всего, одержали бы в предстоящей встрече результативную победу.

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.