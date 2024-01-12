«Наполи» — «Салернитана». Агент Хвичи Кварацхелии внёс разлад

Осимхен в ярости из-за его слов. «Партенопейцы» и так в кризисе, а теперь ещё и в раздевалке царит плохая атмосфера.

13 января состоится матч 20-го тура Серии А «Наполи» — «Салернитана». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.32. Шансы «морских коньков» оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Салернитана» 13 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Наполи» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют неаполитанцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол «морских коньков» доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Салернитана» (13.01.2024)

Возобновляется Серии А после небольшого отдыха. 13 января начинается 20-й тур чемпионата Италии. В одной из его встреч «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» будет принимать «Салернитану». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Партенопейцы» занимают девятое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 28 очков. Команда отстаёт от зоны попадания в еврокубки всего лишь на два очка. В этом сезоне подопечные Вальтера Маццарри выиграли 8 из 19 встреч, а четыре игры завершились вничью. Они забили 28 голов, пропустив 24.

«Наполи» в нынешнем розыгрыше Серии А очень слабо проводит домашние матчи, одержав победу в трёх из девяти встреч. Да и в целом дела у «партенопейцев», мягко говоря, не ладятся. Они не могут выиграть на протяжении четырёх последних матчей. За это время неаполитанцы» потерпели разгромное поражение в игре Кубка Италии с «Фрозиноне» со счётом 0:4, уступили в чемпионате страны «Роме» (0:2) и «Торино» (0:3), а также сыграли вничью с «Монцей» (0:0).

Таким образом, подопечные Маццарри не могут забить в четырёх последних играх. При этом в составе клуба достаточно классных исполнителей и мастеров в атаке. Кварацхелия записал на свой счёт в девяти последних матчах во всех турнирах всего лишь один гол. Были проблемы у Осимхена, из-за которых он пропустил минувшие две встречи с «Наполи». Теперь звёздный нападающий отправился выступать за сборную.

После поражения в игре с «Торино» президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис распорядился закрыть всех футболистов в отеле до следующего матча – с «Салернитаной». Так он попытается исправить текущие неудовлетворительные результаты. Всё бы ничего, но ведь параллельно с откровенно плохими выступлениями «партенопейцев» есть и другие новости.

Пётр Зелиньски отказался продлевать контракт с клубом, а агент Хвичи позволил себе заявить, что Осимхен перейдёт в команду из Саудовской Аравии, что вызвало волну негодования у нигерийского спортсмена. Виктор в жёсткой форме ответил ему, чем может разжечь этот скандал ещё сильнее. Как побеждать в такой обстановке?

«Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего лишь 12 очков. Но отставание от «Кальяри», находящегося на спасительной строчке, составляет три очка. Такую дистанцию ещё можно сократить и даже обезопасить себя от понижения, если исправить результаты.

«Морские коньки» в этом сезоне одержали победы в 2 из 19 встреч. «Гранатовые» забили 16 мячей, а пропустили 38 – это худший показатель в Серии А. В шести последних матчах в чемпионате Италии «Салернитана» обыграла только «Верону» со счётом 1:0, а также сыграла вничью с «Миланом» — 2:2. В остальных матчах она уступила – «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2), «Аталанте» (1:4) и «Ювентусу» (1:2).

Стоит заметить, что иногда «морские коньки» дают достойный отпор сильным соперникам. Ничья с «Миланом» и поражение со счётом 1:2 «Ювентусу» дорогого стоят. Возможно, на результате игры со «старой синьорой» сказался тот факт, что перед этим клубы встречались в Кубке Италии и «Салернитана» уступила с крупным счётом 1:6.

Преимущество в очных матчах между «партенопейцами» и «гранатовыми», конечно, на стороне первых, но оно не такое явное. В трёх последних личных встречах «Наполи» одержал две победы с одинаковым счётом 2:0, а также была ничья – 1:1. На этот раз, учитывая ужасную статистику, ухудшение обстановки в раздевалке и способы президента неаполитанцев решать проблемы, даже с разницей в два мяча обыграть аутсайдера клуб Маццарри не сможет. Мы бы рекомендовали ставку на победу «Салернитаны» с форой (+1.5) за 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Салернитана» 13 января 2024 года

В «Наполи» грянул кризис. Команда не может выиграть последние четыре встречи во всех турнирах, потерпев три поражения. Зелиньски отказывается продлевать контракт, Хвича забивает только по праздникам, Осимхен улетел играть за сборную, а перед этим сильно поскандалил с агентом Кварацхелии. Вдобавок ко всему президент клуба отдал приказ закрыть футболистов в отеле до встречи с «Салернитаной». Всё это очень плохо отразится на «Наполи», поэтому у «морских коньков» будет шанс хотя бы не проиграть крупно.

Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+1.5) за 1.88.