«Марсель» — «Страсбург». Обамеянг и Жиго порадуют Гаттузо

12 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех гостей оценивается в 6.15. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург» 12 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Марсель» — «Страсбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен за 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург» (12.01.2024)

После паузы возвращается чемпионат Франции. Игра 18-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург» пройдёт 12 января на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Напомним, в последней встрече Лиги 1 провансальцы на выезде сыграли вничью с «Монпелье» (1:1). «Марсель» владел территориальным преимуществом и контролировал мяч, но до опасных моментов дело доходило редко. Счёт в матче открыл соперник, воспользовавшись ошибкой защиты.

Подопечные Дженнаро Гаттузо добавили в агрессии и перешли на атакующую схему. Им удалось найти слабое место в обороне «Монпелье», и Жордан Верету восстановил паритет. Несмотря на все усилия, провансальцев им не удалось победить.

Отметим, что неплохую игру в линии обороны продемонстрировал Самуэль Жиго. Бывший защитник московского «Спартака» в текущем сезоне провёл за «Марсель» с учётом всех соревнований 18 встреч, в которых забил гол.

Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков в 17 матчах. Клуб выиграл семь встреч и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что дома провансальцы провели восемь матчей, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах в Лиге 1 «Марсель» выступил отлично. Кроме ничьей с «Монпелье», он победил «Ренн» (2:0), «Лион» (3:0), «Лорьян» (4:2) и «Клермон» (2:1). Лучший бомбардир провансальцев в текущем розыгрыше Лиги 1 — это Пьер-Эмерик Обамеянг. 34-летний нападающий забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Недавно провансальцы усилили линию полузащиты, подписав контракт с Жаном Онана из турецкого «Бешикташа». Камерунец перешёл во французскую команду на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Он усилит конкуренцию и предоставит главному тренеру возможность варьировать состав.

«Страсбург» в минувшем матче Лиги 1 дома обыграл «Лилль» (2:1). Подопечные Патрика Виейра оказались в сложной ситуации в первом тайме. Они допустили ошибку в обороне, после которой Лубаде Силла срезал мяч в собственные ворота, но, перестроившись на атакующую схему, сумели одержать волевую победу.

«Страсбург» хорошо выступил в последних пяти встречах в Лиге 1. Команда победила «Гавр» (2:1), «Лорьян» (2:1) и «Лилль» (2:1), завершила вничью матч с «Брестом» (1:1), а уступила «Реймсу» (1:2). Таким образом, в каждой из этих игр оба клуба забивали.

«Страсбург» занимает девятую строчку в турнирной таблице в Лиге 1, набрав 23 очка в 17 встречах. Клуб выиграл шесть матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Страсбург» провёл восемь игр, в которых одержал две победы.

Провансальцы освоили тактическую схему Дженнаро Гаттузо и уже хорошо распоряжаются мячом. Без ошибок они не обходятся, но прогресс в их действиях определённо есть. «Страсбург» в последних играх стабильно забивает. Рассмотрим ставку на то, что «Марсель» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург» 12 января 2024 года

Команды Дженнаро Гаттузо и Патрика Виейра находятся в хорошем игровом тонусе. За время паузы футболисты восстановили силы и готовы включиться в борьбу за места в еврокубках на будущий сезон. В текущем розыгрыше Лиги 1 провансальцы дома выступают уверенно и ни разу не проиграли. В свою очередь, у «Страсбурга» заработало на полную мощь позиционное нападение, которое доставит сопернику большие проблемы.

Ставка: «Марсель» не проиграет и обе забьют за 2.22.