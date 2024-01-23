Экспресс на футбол с коэффициентом 6.62: Захаряну и Мудрику придётся попотеть

23 января нас ожидают интересные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.62 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Бешикташ» — «Адана Демирспор»

«Бешикташ», выступающий на своём поле, имеет преимущество домашней арены. Хозяева показали себя сильной командой в последних матчах дома, но поражение со счётом 0:4 от аутсайдера «Пендикспора» может свидетельствовать о некоторой нестабильности в игре клуба. С другой стороны, «Адана Демирспор» в последних встречах выглядел более устойчиво, однако результаты в гостевых матчах оставляют желать лучшего.

Исходя из очных встреч между этими командами, можно отметить, что их игры часто получаются результативными. В последнем матче «Адана Демирспор» одержал победу со счётом 4:2, но перед этим потерпела разгромное поражение от «Бешикташа» — 1:4, что говорит о непредсказуемости.

Учитывая текущее положение команд в турнирной таблице, важность матча для обеих сторон и очные встречи, можно предположить, что борьба будет острой и каждый из клубов постарается минимизировать риски. Ожидается, что «Бешикташ», поддерживаемый родными трибунами, проявит максимум усилий для взятия трёх очков.

С учётом всех факторов прогнозируется победа хозяев поля за 1.75. Они обладают достаточным потенциалом, чтобы воспользоваться домашним преимуществом и одержать важную победу, тем самым укрепив свои позиции в турнирной таблице и исправившись за разгром от аутсайдера чемпионата Турции.

Прогноз на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад»

«Сельта» демонстрирует эффективность в атаке, однако недавнее поражение в игре с «Реалом Сосьедад» с минимальным счётом может негативно сказаться на моральном духе. Бело-голубые, в свою очередь, показывают стабильность и хорошую организацию игры. Победа в последнем матче с «кельтами» должна придать им уверенности.

В очных встречах команды демонстрировали равный уровень, и большинство игр заканчивались с минимальным перевесом в счёте. С учётом этого предположим, что предстоящий матч тоже будет носить закрытый характер с акцентом на тактическую дисциплину и осторожность в атакующих действиях.

Предполагаем, что гости имеют немного больше шансов на победу благодаря последним результатам и более надёжной обороне. В итоге считаем, что игроки «Реала Сосьедад» смогут переломить ход встречи в свою пользу, но «Сельта» не упустит шансы забить.

Это будет тяжелый матч для обеих команд, но в Кубке часто решают опыт и умение играть на результат, что может стать определяющим фактором. Наша ставка на «обе забьют» за 2.20.

Прогноз на матч «Челси» — «Мидлсбро»

«Челси», выступая на домашнем стадионе, показывает уверенные результаты, одержав победы в пяти из последних шести домашних матчей. В то же время «Мидлсбро» демонстрирует переменчивые результаты, что видно из недавней ничьей с «Ротерхэмом» и поражений от «Астон Виллы» и «Ковентри Сити».

Предыдущая встреча команд завершилась победой «Мидлсбро» со счётом 1:0, что только может добавить мотивации «Челси» на реванш. Основываясь на текущей форме, истории встреч команд и мотивации «синих» добиться победы перед своими болельщиками, можно предположить, что именно лондонский клуб сможет выиграть.

Ожидается, что встреча будет напряжённой и тактически осторожной. Слабо верится в то, что «синие» смогут разгромить соперника или обыграть его с большим преимуществом. Мы склоняемся к тому, что будет мало голов, и предлагаем ставку на тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

Экспресс на матчи 23 января

Ставка 1: победа «Бешикташа» в матче с «Адана Демирспор» за 1.75.

Ставка 2: обе забьют в игре «Сельта» — «Реал Сосьедад» за 2.20.

Ставка 3: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Мидлсбро» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.20 Х 1.72 = 6.62.