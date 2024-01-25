«Авангард» — «Ак Барс». Юрчо и Буше проявят мужество

У Билялетдинова будут проблемы в матче с омичами.

26 января состоится матч «Авангард» – «Ак Барс». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.25. Шансы казанцев оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Ак Барс» 26 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.92. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (26.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за регулярным сезоном КХЛ. Чем ближе к концовке, тем становится интереснее. 26 января «Авангард» будет принимать «Ак Барс» на «Джи-Драйв-Арене». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Ястребы» проводят отличный сезон и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на одно очко, но имеет две игры в запасе. У подопечных Михаила Кравца отличные шансы на первую строчку.

Омичи выиграли 37 из 54 встреч в этом сезоне. Они забросили 162 шайбы, а пропустили — 135. «Авангард» лучше всех на Востоке выступает на домашнем льду. Он уступил только в шести матчах из 26. Столько же поражений у «Ак Барса», но он провёл на одну игру меньше. Особенно хороши «ястребы» на последнем отрезке.

Они проиграли только одну из девяти последних встреч. Уступил «Авангард» набравшему отличный ход «Локомотиву» со счётом 1:4. Победили омичи «Ладу» (5:3), «Адмирал» (2:1 ОТ и 2:1), «Амур» (3:2 и 3:1), ЦСКА (4:1), «Спартак» (3:1) и «Северсталь» (6:2). В систему Михаила Кравца отлично вписался новичок Томаш Юрчо. Нападающий из Словакии забросил за «ястребов» три шайбы и отдал пять результативных передач.

По-прежнему травмирован Ткачёв. Лучший нападающий омского клуба пропустил уже пять матчей, но его отсутствие не сильно повлияло на результаты «Авангарда». Пока его место в первом звене занял Юрчо. Стоит отметить, что в минувшей встрече он отлично справился со своими задачами, забросив шайбу и сделав два ассиста.

В великолепной форме находится Рид Буше. Форвард обновил клубный рекорд «Авангарда» по результативности. Он набрал уже 67 (38+29) очков. За победу в матче со «сталеварами» Кравец похвалил своих подопечных. Он отметил, что они проявили мужество и мастерство. Так и было!

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков. Команда чувствует себя комфортно, опережая «Сибирь» с девятой строчки на 13 очков. Казанцы одержали победы в 32 из 54 встреч, забросили 139 шайб, а пропустили — 116.

Подопечные Билялетдинова очень плохо выступают на выезде. Они уступили в 16 матчах из 27. Недавно в гостях «снежные барсы» проиграли даже кризисному «Сочи» со счётом 1:3. В целом результаты казанцев выглядят не так уж плохо. Они одержали победы в 8 из 10 последних встреч. Кроме матча с сочинцами, клуб из Казани потерпел поражение в игре с «Трактором» (1:3).

Победил «Ак Барс» на этом отрезке «Салават Юлаев» (3:2), «Адмирал» (2:1 ОТ), «Автомобилист» (2:1 и 4:1), «Барыс» (1:0 Б), «Нефтехимик» (1:0), «Ладу» (5:1) и «Спартак» (4:3 Б). Наконец-то к команде Билялетдинова вернулась результативность. В последних трёх встречах казанцы забросили 13 шайб, пропустив пять голов.

Обладая классным составом, особенно в линии нападения, никто из «Ак Барса» не находится даже в топ-15 лучших бомбардиров КХЛ. Вадим Шипачёв набрал 40 (13+27) очков, Александр Радулов — 34 (11+23) очка, а Дмитрий Кагарлицкий — 23 (14+9) очка.

Учитывая, насколько агрессивно играют омичи в нападении и как отстают в этом плане от них казанцы, мы склоняемся в пользу «ястребов». К тому же они выступают на домашней арене, на которой получают невероятную поддержку. «Ак Барс», в свою очередь, очень слабо выступает в гостевых встречах. Мы предлагаем ставку на победу омичей за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Ак Барс» 26 января 2024 года

Обе команды заслуживают победу в этой встрече, но казанцы плохо выступают на выезде, а омичи отлично играют дома. Каждый соперник, побывавший на омской арене, знает, насколько там сильная поддержка у «ястребов». Игры с «Ак Барсом» всегда носят принципиальный характер для «Авангарда». Юрчо, Буше и Спунер будут держать в напряжении защиту Билялетдинова. Наша ставка на победу хозяев.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.25.