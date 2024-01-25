Новак Джокович — Янник Синнер. Суровая проверка серба

26 января 2024 года Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в полуфинале Australian Open в Мельбурне. Начало — не ранее 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение сербу: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.46. Успех итальянского теннисиста оценивается в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Новак Джокович — Янник Синнер 26 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Новак Джокович — Янник Синнер получится упорным. Тотал больше 39.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 39.5 гейма — за 1.95. Заключить пари на то, что серб выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.76.

Анализ и прогноз на матч Новак Джокович — Янник Синнер (26.01.2024)

В Австралии подходит к завершению первый мэйджор в 2024 году. В 1/2 финала Australian Open 26 января сыграют Новак Джокович и Янник Синнер.

В четвертьфинале первая ракетка мира обыграл Тейлора Фритца 7:6, 4:6, 6:2, 6:3. Серб столкнулся с трудностями, поскольку американский теннисист выбрал неудобную тактику. Он старался разыгрывать мяч на задней линии и пытался измотать серба.

Два сета прошли по сценарию Фритца, поскольку Джокович не сумел перехватить инициативу, хотя и старался обострять игру. Американец хорошо принимал сильную подачу Новака и старался с помощью обводящих ударов создавать удобные ситуации для собственных атак.

В третьем сете американец устал и потерял концентрацию. За весь матч он совершил 39 невынужденных ошибок, бóльшая часть из которых пришлась на вторую половину встречи. Джокович, увидев проблемы соперника, поднажал и реализовал своё преимущество в классе и опыте.

В послематчевом интервью серб признался, что ему пришлось адаптироваться к манере игры соперника, который сделал акцент на обмене ударами с задней линии. Тем не менее Джокович оказался хорошо готов физически. Стабильность и надёжность вновь помогли ему победить.

Новак продлил победную серию на Открытом чемпионате Австралии. Серб выиграл 33 матча подряд и по этому показателю сравнялся с четырёхкратной чемпионкой Australian Open Моникой Селеш. Джокович признался, что во многом старался брать пример с неё.

В полуфинале Джоковичу предстоит сыграть с Янником Синнером. Итальянец прервал путь Андрея Рублёва, обыграв его в четвертьфинале со счётом 6:4, 7:6, 6:3. Россиянин не смог в 10-й раз подряд преодолеть барьер 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Объективно, у Рублёва не было реальных шансов перехватить инициативу. В некоторых моментах ситуация на корте складывалась в его пользу, но психологическая нестабильность в очередной раз подвела россиянина. В ключевых розыгрышах Синнер был точней, мобильней и решительней.

Янник без особых проблем выиграл первый сет. На это Рублёв отреагировал достойно, не уступал итальянцу в мощи на протяжении второго сета и вёл в счёте 5:1 на тай-брейке. Впервые за время турнира Синнер оказался под давлением, но сумел выйти из сложной ситуации, взяв шесть розыгрышей подряд.

Итальянец выполнил за матч 10 эйсов, допустив при этом три двойные ошибки. Первая подача у Янника Синнера не заладилась (64%). Тем не менее он не отошёл от агрессивной манеры и спас все восемь брейк-поинтов.

Джокович отлично выступает на харде. Серб находится в хороших кондициях, демонстрирует выносливость, но итальянец вышел на новый уровень и прогрессирует. Перспективно смотрится ставка на победу Синнера с форой (+3.5) за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Новак Джокович — Янник Синнер 26 января 2024 года

Четвёртая ракетка мира находится в отличной форме и не проиграл ни одного сета в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии. Он мобилен, быстр и великолепно действует на задней линии. Синнер постарается воспользоваться планом Фритца, который затянул Джоковича в длинные розыгрыши. В этом случае шансы на победу у итальянца существенно возрастут.

Ставка: победа Синнера с форой (+3.5) за 1.93.