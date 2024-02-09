«Байер» — «Бавария». Кейн сместит Алонсо с вершины? Не факт!

У «фармацевтов» шансов на победу больше. Они сохранят лидерство.

10 февраля состоится матч 21-го тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.53. Шансы «фармацевтов» оцениваются в 2.76. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 10 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Байер» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария» (10.02.2024)

Игра 21-го тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария» начнётся 10 февраля на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Фармацевты» в минувшем матче в Бундеслиге победили «Дармштадт» (2:0). Забить быстрый гол не получилось, поэтому они сделали акцент на позиционном нападении. Подопечные Хаби Алонсо давили на защиту соперника и нанесли 20 ударов по воротам. Нейтан Телла оформил дубль.

Несмотря на травму Виктора Бонифасе, «фармацевты» создают много голевых моментов. Главный тренер перестроил тактику и распределил обязанности центрального нападающего между игроками полузащиты. У Хаби Алонсо вряд ли есть претензии к обороне, которая отлично справляется со своими обязанностями.

Поскольку у «фармацевтов» сделан акцент на атаку, наличие в составе надёжных игроков защиты является важным фактором для достижения хороших результатов. Отметим, что всего 14 мячей пропустил «Байер» в Бундеслиге.

«Байер» отлично проводит этот сезон. Команда находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 20 матчах. Клуб выиграл 16 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «фармацевты» провели 10 игр, в которых одержали восемь побед.

В последних пяти встречах в Бундеслиге подопечные Хаби Алонсо выступили отлично. Помимо «Дармштадта», они победили «Бохум» (4:0), «Аугсбург» (1:0) и «Лейпциг» (3:2), а матч с мёнхенгладбахской «Боруссией» завершили вничью (0:0). Только в одной из этих игр «фармацевты» не забили.

«Бавария» в последнем матче победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:1). Это традиционно сложный соперник для мюнхенцев. «Красные» пропустили в первом тайме и были вынуждены пойти в атаку большими силами. Восстановил паритет Александар Павлович незадолго до перерыва.

Во втором тайме «Бавария» усилила давление. Всего за матч мюнхенцы нанесли 19 ударов и владели инициативой. Победу им принесли голы Гарри Кейна и Маттейса де Лигта. Англичанин находится в отличной форме и лидирует в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 24 мяча. Кроме того, нападающий сделал пять результативных передач.

Подопечные Томаса Тухеля хорошо выступили в последних пяти встречах в Бундеслиге. Помимо мёнхенгладбахской «Боруссии», клуб победил «Хоффенхайм» (3:0), «Унион» (1:0) и «Аугсбург» (3:2), а уступил «Вердеру» (0:1).

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков в 20 встречах. Клуб выиграл 16 матчей и два завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «красные» провели девять игр, в которых одержали семь побед.

Хаби Алонсо создал отличную команду, которая остаётся непобедимой в текущем сезоне. Несмотря на травму Бонифасе, «фармацевты» очень опасны в нападении. «Бавария» старается действовать в атакующем стиле, а в обороне часто допускает ошибки. Рассмотрим ставку на то, что «Байер» не проиграет и «обе забьют» за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 10 февраля 2024 года

«Байер» ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне. Команда потеряла лучшего бомбардира Бонифасе, но тренер уже нашёл выход из этой сложной ситуации. В атаке «фармацевты» не стали выглядеть слабее. «Бавария» нестабильна, часто ошибается в защите, но Гарри Кейн способен забить. Отсюда наша ставка на то, что подопечные Хаби Алонсо не проиграют и «обе забьют».

Ставка: «Байер» не проиграет и «обе забьют» за 2.18.