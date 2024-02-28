«Рейнджерс» — «Коламбус». Панарин возьмёт реванш у «Русской Тройки»

29 февраля состоится матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Рейнджерс» можно за 1.61, а шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 4.20. Ничья в основное время доступна за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» 29 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.38. Если выиграют «Блю Джекетс», сыграет коэффициент 3.08.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (29.02.2024)

С приближением плей-офф всё напряжённее становятся матчи регулярного чемпионата НХЛ. 29 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

До предела обострилась борьба за первую строчку в турнирной таблице в Восточной конференции. Немного сбавил свой крейсерский ход «Бостон» и вот уже «Рейнджерс» до минимума сократили дистанцию. Кроме того, не отстаёт от этих клубов и «Флорида», которая сумела устранить проблемы в обороне и подключилась к погоне за «Брюинз».

Клуб из Нью-Йорка набрал потрясающую форму и лишь в минувшей встрече с «Коламбусом» (2:4) завершил серию из 10 побед. Во многом этому успешному отрезку сезона поспособствовал тренерский штаб «синерубашечников», который возглавляет бывший наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Специалист быстро нашёл общий язык с лидерами «Рейнджерс». Новыми гранями заблистало индивидуальное мастерство Винсента Трочека, Криса Крайдера и, конечно же, Артемия Панарина. Россиянин выступает в этом сезоне отлично и является лучшим бомбардиром команды. Нападающий забросил 33 шайбы и сделал 46 результативных передач.

Он установил личный рекорд по количеству голов за сезон в регулярном чемпионате. Кроме того, Панарин догнал бывшего форварда «Чикаго Блэкхоукс» и главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова по голам в НХЛ.

Артемий регулярно выходит на реализацию большинства, и во многом именно его стараниями «Рейнджерс» находятся в числе лучших клубов лиги по этому показателю (24,9%). Кроме того, надёжно действуют «синерубашечники» и в меньшинстве, что обязательно пригодится в плей-офф.

С высокой долей вероятности можно сказать, что подопечные Лавиолетта в этом сезоне будут бороться за Кубок Стэнли. В 59 матчах они одержали 39 побед, а всего набрали 81 очко. Дома «Рейнджерс» также выступают хорошо и победили в 20 матчах из 27, забросив при этом 93 шайбы.

Совсем в другой реальности проходит этот сезон у «Коламбуса». «Блю Джекетс» давно махнули рукой на место в плей-офф и находятся на последней строчке в турнирной таблице Востока. Если бы не наличие в составе россиян, следить за выступлением «мундиров» не имело бы никакого смысла.

У команды худшая оборона в Восточной конференции, и даже при успешной игре в нападении креативных Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова добиться результата очень сложно. Отметим, что трио форвардов и защитник Иван Проворов заслуживают поддержки за самоотдачу, поскольку каждый набрал в этом сезоне больше 25 очков по системе «гол+пас».

26 февраля команды провели очный матч, и «Блю Джекетс» победили со счётом 4:2. Теперь у «синерубашечников» появилась отличная возможность взять реванш «по горячим следам». Они практически по всем показателям превосходят аутсайдера, и мы предлагаем рассмотреть ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.39.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» 29 февраля 2024 года

По игре в большинстве, надёжности в обороне и индивидуальному мастерству «синерубашечники» намного превосходят соперника. Вполне вероятно, что дополнительно подстегнёт Артемия Панарина и его партнеров желание реабилитироваться за поражение в минувшем очном матче. Но, несмотря на это, русская тройка «Коламбуса» даст о себе знать.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.39.