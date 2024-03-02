«Пари НН» — «Факел». Юран останется неуязвим дома

3 марта состоится матч 19-го тура РПЛ «Пари НН» — «Факел». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.36. Успех воронежцев оценивается в 3.26. На ничью дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Пари НН» — «Факел» 3 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Пари НН» — «Факел» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют нижегородцы, сыграет коэффициент 1.35. Гол воронежцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Факел» (03.03.2024)

Незаметно пролетела зимняя пауза для участников чемпионата России сезона-2023/2024. Игра 19-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Факел» начнётся 3 марта на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

«Пари НН» отлично поработал на тренировочных сборах. Об этом рассказал в интервью главный тренер Сергей Юран, который остался доволен отношением своих подопечных к занятиям. Команда провела несколько контрольных матчей, в которых тренерский штаб просматривал новичков и пробовал различные сочетания игроков.

В межсезонье клуб из Нижнего Новгорода покинул Эдгар Севикян, который решил продолжить карьеру в «Ференцвароше». Вряд ли его уход качественно отразится на игре «Пари НН», поскольку Сергей Юран делает акцент на командном взаимодействии, а индивидуальные качества умело встраивает в схему.

Кроме того, неплохо поработало руководство клуба, которое сумело найти усиление состава. В команду пришли Константин Кучаев и Никита Ермаков из ЦСКА, а также хавбек московского «Локомотива» Константин Марадишвили. Юран рассказал, что доволен новичками, поскольку они талантливы и максимально мотивированы.

В этом сезоне РПЛ дела у «Пари НН» складываются удачно. Команда занимает место в середине турнирной таблицы и находится выше на семь очков от опасной зоны переходных матчей. Особенно сильно подопечные Юрана выступают дома, поскольку уступили только в одном домашнем матче из девяти и пропустили всего четыре мяча за это время.

В свою очередь, «Факел» также плодотворно поработал на сборах. Главный тренер воронежцев Сергей Ташуев пригласил в команду несколько молодых игроков из дубля и просматривал различные варианты тактической схемы в товарищеских встречах. Он рассказал в интервью, что претензий по самоотдаче к футболистам у него нет.

Из изменений в составе стоит выделить возвращение в клуб из «Ростова» Романа Абашева и приглашение центрального защитника Райана Сенхаджи. Руководство клуба хвалит новичка за быструю адаптацию в команде и считает его важным игроком. К обороне были претензии, поэтому усиление этой линии напрашивалось.

«Факел» неудачно начал этот сезон РПЛ и долгое время находился в зоне вылета. Затем руководство клуба заменило Вадима Евсеева на Сергея Ташуева, и новый наставник сумел изменить менталитет футболистов. Он перестроил схему игры, и «огнеопасные» стали стабильно набирать очки. После 18 матчей команда находится на 11-м месте в турнирной таблице.

Однако мы бы зацепились за то, что нижегородцы качественно усилили состав, поэтому у Сергея Юрана появилась возможность использовать варианты игры. На домашней арене его подопечные выступают в этом сезоне удачно и надёжно обороняются, поэтому рассмотрим ставку, что «Пари НН» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 1.99.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Факел» 3 марта 2024 года

Фирменный знак Сергея Юрана — крепкая оборона. Всего четыре мяча пропустили дома его подопечные в первой части этого сезона. Кроме того, нижегородцы настроены взять реванш за поражение в минувшем очном матче. Отсюда наша ставка на 1Х + тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.