«Ман Сити» — «МЮ». Холанд выставит тен Хага не в лучшем свете

3 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.30. Успех «красных дьяволов» оценён в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (03.03.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Кубка Англии, а также 26 туров английской Премьер-лиги. На 3 марта запланированы две встречи 27-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Этихад» в дерби сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, уверенно разгромив на предыдущей стадии «Лутон» (6:2). Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд. Оформив пента-трик, он повторил установленный в 1970 году легендарным Джорджем Бестом уникальный рекорд старейшего в мире турнира.

Примечательно, что четыре из пяти голов Холанд забил с передач Кевина Де Брёйне. Ещё совсем недавно норвежец и бельгиец пребывали в лазарете. Причём последний пропустил половину сезона из-за тяжёлой травмы. Как ни странно, они вернулись в состав в хорошей форме и непринуждённо принялись делать разницу.



У Холанда, правда, некоторое время наблюдался спад. После возвращения в состав был период, когда его частенько подводила реализация. Впрочем, даже несмотря на это, «Манчестер Сити» продолжал стабильно набирать очки и вести погоню за возглавляющим турнирную таблицу АПЛ «Ливерпулем».

В чемпионате Англии «горожане» не знают поражений уже 11 матчей кряду. Ничьих при этом всего две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Кроме того, «Манчестер Сити» преуспевает в других турнирах. Он выиграл клубный чемпионат мира, а также уверенно победил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» (3:1).

Во встрече с «Копенгагеном» подопечные Хосепа Гвардиолы установили удивительное достижение. Они стали первой в истории командой, которой удалось забить три и более мячей в семи матчах Лиги чемпионов подряд. Всего в 41 встрече во всех официальных турнирах «горожане» забили 101 гол, а пропустили только 39.

У «Манчестер Юнайтед» дела идут далеко не так здорово. В Лиге чемпионов он выступил крайне неудачно. «Красные дьяволы» заняли последнее место в турнирной таблице группового этапа, а также установили антирекорд для английских команд по количеству пропущенных мячей — 15.

В 1/4 финала Кубка Англии подопечные Эрика тен Хага пробрались, не без труда победив «Ноттингем Форест» (1:0). На пресс-конференции голландский специалист заявил, что команда обрела стабильность. Он подчеркнул, что его подопечные проиграли только один раз в 2024 году.

На последнем отрезке сезона манкунианцы действительно прибавили. Они даже выдали четырёхматчевую победную серию в АПЛ. Однако главным действующим лицом, делающим результат, был угодивший в лазарет Расмус Хойлунд. Он забил в каждой из этих четырёх встреч.

Если бы не Хойлунд, тен Хаг не претендовал бы на звание тренера месяца в АПЛ. Если в прошлом сезоне задумки голландского наставника хорошо воспринимались командой и приносили отличные плоды, то в текущем вся игра «красных дьяволов» построена на индивидуальном мастерстве и характере некоторых игроков.

Поставить на то, что сыграет ИТ1Б 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В пользу этой ставки говорит и то, что Холанд по-особенному настраивается на матчи с «красными дьяволами». Встречи несут для него принципиальный характер из-за неприятного инцидента, возникшего между его отцом и легендарным экс-футболистом «МЮ» Роем Кином.

В трёх из пяти последних очных встреч «горожане» разгромили «красных дьяволов». Холанд принял участие в четырёх из пяти этих матчей, забил целых пять голов и отдал три результативные передачи. Всего в этом сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 27 голов и семь ассистов.

«Красных дьяволов» ждёт серьёзное испытание. Несмотря на старания Андре Онана, в 37 матчах во всех турнирах они пропустили 56 голов. Есть все основания полагать, что Холанд опровергнет слова тен Хага о стабильности и сделает показатели манкунианцев ещё хуже.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 марта 2024 года

«Манчестер Сити» обыгрывает всех без разбору. Он демонстрирует очень качественный футбол, плюс в отличном тонусе находятся лидеры. Большое количество забитых мячей и беспроигрышная серия «горожан» говорят сами за себя. Дома у них есть все шансы разгромить «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» много пропускают и часто демонстрируют невнятную игру.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 мяча за 1.88.