Хави остановит «Наполи», Артета совершит камбэк. Экспресс на Лиги чемпионов

Самое счастливое время для футбольного болельщика — это Лига чемпионов. Причём в этом сезоне приятно наблюдать за играми не только в еврокубках, но и на азиатском континенте — благодаря Роналду, Малкому и Бензема. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.69 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»

Обе команды демонстрируют впечатляющие результаты в текущем сезоне, однако очные встречи говорят в пользу «Аль-Хиляля». Он одержал победу в двух последних играх — со счётом 2:0 и 3:1.

Ориентируясь на предматчевую статистику, можно заметить, что «Аль-Иттихад», несмотря на поражение от «Аль-Хиляля», показывает хорошие результаты на своём поле. Он выиграл три последних домашних матча. Это говорит о том, что команда чувствует поддержку своих болельщиков и способна дать отпор даже сильнейшим соперникам.

Однако «Аль-Хиляль» продемонстрировал стабильность и высокую результативность, забивая не менее двух мячей в каждом из последних пяти матчей. Атакующий потенциал и уверенность гостей в своих силах могут стать решающими факторами в предстоящей игре.

Счёт, вероятно, будет не самым крупным, учитывая важность матча и осторожность, которая свойственна в таких встречах. Но мы считаем, что выиграет «Аль-Хиляль» за коэффициент 1.70. Это будет матч, в котором каждая деталь может сыграть ключевую роль, а опыт и умение играть на выезде помогут гостям достичь желаемого результата.

Прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»

«Барселона» играет дома, что, несомненно является преимуществом, учитывая поддержку фанатов. Однако в последних играх команда нестабильна в атаке, что видно по результатам. Хоть она и разгромила «Хетафе» со счётом 4:0, но были и более скромные выступления, например, ничья с «Атлетиком».

С другой стороны, «Наполи» продемонстрировал впечатляющую игру в последних матчах — разгром «Сассуоло» со счётом 6:1 и победа над «Ювентусом» — 2:1. Несомненно, это придаст уверенности перед предстоящей игрой. Тем не менее результаты в гостях у итальянской команды не так однозначны в последнее время — одна победа в шести матчах в Серии А.

Основываясь на представленной статистике и факторе домашнего стадиона, можно предположить, что «Барселона» всё же имеет лучшие шансы на победу. Однако сильные стороны «Наполи» и его последние результаты не позволяют сбрасывать итальянцев со счетов.

И всё же, учитывая текущую форму обеих команд, домашнее поле «Барселоны» и статистику очных встреч, мы бы предположили, что матч завершится скромной победой хозяев. Например, со счётом 2:1. Этот результат позволит каталонской команде выйти в следующий этап соревнований. Однако борьба обещает быть напряжённой до последних минут, ждём гол и от «Наполи». На победу сине-гранатовых предлагают коэффициент 1.88.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Порту»

«Арсенал» демонстрирует впечатляющие результаты. Он обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1 и уничтожил «Шеффилд Юнайтед» — 6:0. Также стоит отметить разгромную победу в матче с «Ньюкаслом» — 4:1. Однако поражение в первой встрече с «Порту» (0:1) может сыграть свою роль в плане психологии.

«Драконы» также находятся в отличной форме — разгромлены «Портимоненсе» (3:0) и «Бенфика» (5:0). Несмотря на ничью с «Жил Висенте» (1:1) и минимальную победу над «Санта-Кларой» (2:1), португальцы показывают, что готовы бороться за высокие результаты даже в европейских соревнованиях. Так что, учитывая качество игры и мотивацию обеих команд, матч обещает быть напряжённым и богатым на эмоции.

Нельзя сбрасывать со счетов «Порту», который уже доказал, что может стать серьёзным препятствием для «канониров». Впрочем, лондонцы наверняка захотят взять реванш за поражение и максимально используют преимущество родных стен.

Ожидаем активной игры от хозяев, которые постараются владеть мячом и контролировать ход матча. Гости же, вероятно, будут стараться действовать на контратаках, используя скорость своих нападающих. Наш прогноз — победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.78. Лондонцы продемонстрируют своё мастерство и желание пройти дальше по турнирной сетке, а португальцы, несмотря на упорное сопротивление, не смогут устоять перед давлением и атаками английской команды.

Экспресс на матчи 12 марта

Ставка 1: победа «Аль-Хиляля» в матче с «Аль-Иттихадом» за 1.70.

Ставка 2: победа «Барселоны» в игре с «Наполи» за 1.88.

Ставка 3: победа «Арсенала» в матче с «Порту» и тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.88 Х 1.78 = 5.69.