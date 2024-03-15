«Хетафе» — «Жирона». Артём Довбик проявит лидерские качества

16 марта состоится матч Примеры «Хетафе» — «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.30. Шансы тёмно-синих оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хетафе» — «Жирона» 16 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Хетафе» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют тёмно-синие, сыграет коэффициент 1.33. Гол бело-красных доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Жирона» (16.03.2024)

Практически ни один из топ-6 европейских чемпионатов не обошёлся в этом сезоне без интриг. Есть своя тёмная лошадка и в Испании. 16 марта «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» будет принимать «Жирону». Начало игры – не ранее 20:30 мск.

Бело-красные стали настоящим открытием этого сезона в чемпионате Испании. Некоторое время команда возглавляла турнирную таблицу и всерьёз претендовала на победу в Примере. Правда, такого крутого запала хватило подопечным Анхеля Мичела ненадолго. Вскоре они стали сдавать позиции и пустили на первую строчку «Реал». Отставание от лидера составляет семь очков.

Ничего критичного в такой дистанции нет. У «Жироны» ещё есть шансы попробовать оспорить первое место. Правда, с игрой, которую стали демонстрировать каталонцы, верится в это с трудом. В последних пяти матчах подопечные Мичела потерпели три поражения. Уступили они «Реалу» (0:4), «Атлетику» (2:3) и «Мальорке» (0:1). Выиграли у «Райо Вальекано» (3:0) и «Осасуны» (2:0).

Довбик старается не выключаться из гонки лучших бомбардиров Примеры. В текущем сезоне он забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Отставание от Беллингема – два мяча. Плохо то, что Артём не забивает в шести последних встречах кряду. Столько же времени не может забить Кристиан Стуани. Виктор Цыганков ещё держится, но он вновь получил повреждение. Участие в предстоящей встрече украинца под вопросом.

Встреча с «Хетафе» может помочь «Жироне» приободриться. «Городские» проводят далеко не лучший сезон. Они занимают лишь 12-ю строчку в таблице Примеры, но опережают зону вылета на 13 очков. Солидный отрыв и отсутствие желания бороться за зону еврокубков приводят к тому, что команда показывает слабые результаты.

Безвыигрышная серия тёмно-синих насчитывает четыре встречи. В них они проиграли «Барселоне» (0:4) и «Валенсии» (0:1), а вничью завершили матчи с «Вильярреалом» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (3:3). Гордость Хосе Бордаласа – нападающий Борха Майораль. 26-летний испанец проводит в составе «Хетафе» третий сезон подряд, но никогда не был в настолько отличной форме. По забитым голам он опережает даже Артёма Довбика. На его счету 15 мячей и один ассист.

Борха запросто может побороться с Беллингемом за звание лучшего бомбардира в этом сезоне. Правда, и тут есть одно «но». Недавно испанец получил травму, из-за которой уже пропустил одну встречу и не сможет помочь «городским» в матче с «Жироной». Есть ещё надежда на Мэйсона Гринвуда, но этого мало.

Мы считаем, что «Жирона» выиграет матч у «Хетафе». Имеющиеся проблемы с составом никак не повлияют на результаты команды. А вот у «городских» отсутствует основной бомбардир, на котором завязано практически всё. Без него они уступили в минувшей игре «Валенсии» всухую. Пора бы забить Довбику. Ставки на победу гостей принимают за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Хетафе» — «Жирона» 16 марта 2024 года

Майораль выбыл на время из-за травмы. На него всегда могли положиться в «Хетафе». Как только футболист попал в лазарет, последовало поражение всухую. «Жирона» уже не выглядит так устрашающе, как на протяжении первой части сезона в Примере. Однако недооценивать её тоже не стоит. Всё-таки уровень исполнителей не просел, они просто набираются сил. Голы обязательно придут и к Довбику, и к Стуани. В последней очной встрече бело-красные разгромили «городских» со счётом 3:0. Кристиан оформил дубль. Ставка очевидна – победа гостей.

Ставка: победа «Жироны» за 2.30.