«Осасуна» — «Реал». Анчелотти несгибаем

16 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.60. Успех «красных» оценён экспертами в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 16 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Осасуна» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» (16.03.2024)

16 марта на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне он встретится с «Осасуной». Стартовый свисток даст Хуан Мартинес Мунуэра в 18:15 мск.

«Осасуна» закрепилась в середине турнирной таблицы Примеры. Она располагается на 10-й строчке. Отставание от занимающего седьмое место «Бетиса» составляет шесть очков, но и отрыв от находящейся на 14-й строчке «Севильи» весьма приличный — восемь очков.

Всё бы ничего, но практически все очки подопечные Хагобы Аррасате набрали в матчах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Из топ-7 «красные» сумели доставить проблемы только «Реалу Сосьедад». Сначала они сыграли с бело-голубыми вничью дома — 1:1, а затем не без везения победили на выезде со счётом 1:0.

Для того чтобы навязывать борьбу другим сильным соперникам, «Осасуне» не хватает ресурсов. По этой же причине она вылетела из Лиги конференций, проиграв в раунде плей-офф квалификации «Брюгге» (1:2 и 2:2). Также команда из Памплоны неудачно выступила в Кубке Испании. На стадии 1/8 финала она дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:2).

Несмотря на нехватку резервов, в зимнее трансферное окно «Осасуна» не усилила состав. Более того, Аррасате лишился нескольких игроков, в частности Чими Авилы. 30-летний нападающий перебрался в «Бетис». В этом сезоне он принял участие в 22 матчах в Примере, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

У «Реала» дело обстоят совершенно иначе. Он выиграл Суперкубок Испании, а также вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Лейпциг» (1:0 и 1:1). «Сливочные» стали второй командой в истории, добравшейся до данной стадии 20 и больше раз. При этом они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Жироны» составляет семь очков.

Подопечные Карло Анчелотти проиграли только 1 из 28 матчей в первенстве, а также шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили всего лишь 18 мячей, а забили — 60. 16 из них записал на свой счёт Джуд Беллингем. Ещё он отдал три результативные передачи.

Недавно англичанин повторил уникальный рекорд нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в Лиге чемпионов. Он отметился результативными действиями в каждом из шести первых матчей в турнире за новый клуб. На счету Беллингема четыре забитых мяча и столько же голевых пасов.

Предстоящую игру Джуд пропустит из-за двухматчевой дисквалификации, которую в «Реале» считают ошибочной. Полузащитник получил красную карточку во встрече 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2). Футболист вступил в перепалку с главным арбитром после того, как забитый им на 90+9-й минуте гол был отменён.

Рефери дал финальный свисток за несколько секунд до того, как мяч пересёк линию ворот «Валенсии». Технический комитет отнёсся скептически к решению судьи. Подчёркивается, что в указанном эпизоде арбитр ошибся, упустив несколько возможностей для своевременного завершения встречи.

Позднее «Реал» на клубном телевидении выпустил видео, в котором показано, как судьи принимают решения в пользу соперников. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «сливочных» за это. Он отметил, что данные видео провоцируют другие клубы Ла Лиги. Ситуация не из простых, но у Анчелотти всё под контролем.

Даже без Беллингема «галактикос» разгромили в матче последнего тура Примеры «Сельту» (4:0). Также из позитивных новостей стоит отметить, что вернулся в состав и приступил к тренировкам с командой после тяжёлтой травмы Эдер Милитао. Поставить на то, что мадридцы выиграют грядущий матч с форой (-1), можно с коэффициентом 1.96.

В недавнем интервью Анчелотти заявил, что на этом отрезке сезона команда не имеет права оступиться. Он подчеркнул, что «галактикос» счастливы, мотивированны и сосредоточенны.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 16 марта 2024 года

Даже дома «Осасуне» вряд ли удастся навязать борьбу «галактикос». В этом сезоне у неё постоянно возникают большие проблемы в матчах с сильными соперниками. «Реал» не проигрывает уже 22 матча кряду в чемпионате Испании. Несмотря на неспокойную атмосферу вокруг клуба, он продолжает уверенно обыгрывать всех без разбора.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.96.