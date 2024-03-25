Англия — Бельгия. Беллингем не уступает Лукаку

Эти два футболиста зададут темп своим командам. Возможно, забьют по голу сами. Все надежды сборных на них.

26 марта состоится товарищеский матч Англия — Бельгия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.80. Успех бельгийцев оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Англия — Бельгия 26 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Англия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Англия — Бельгия (26.03.2024)

За всю историю Англия и Бельгия только один раз встречались на чемпионатах Европы, причём было это ещё в далёком 1980 году. На Евро-2024 они могут столкнуться только на поздних стадиях. Не факт, что обе сборные сумеют до них добраться. Зато они определённо точно сыграют друг с другом 26 марта в товарищеском матче.

Англичане начали мартовские сборы неудовлетворительно. На «Уэмбли» они уступили сборной Бразилии (0:1). Доривал Жуниор, для которого матч стал первым у руля жёлто-зелёных, пошёл на риск. Он выпустил нескольких совсем юных игроков, что, впрочем, не помешало обыграть англичан. Что «львы» собираются показать на Евро-2024, если дома проигрывают молодёжи?

Совершенно очевидно, что отсутствие Гарри Кейна из-за травмы болезненно ударило по англичанам. Но ведь у Гарета Саутгейта шикарный подбор нападающих и обширная скамейка запасных. Уж чего-чего, а топовых результативных форвардов на ней хватает. Гораздо хуже дела обстоят с линией защиты. Эта тема заслуживает отдельного внимания.

В первую очередь недоверие и критику притягивает к себе Гарри Магуайр, неоднократно становившийся героем забавных видеороликов. Защитник «Манчестер Юнайтед» склонен допускать грубые ошибки и принимать странные решения. В этом сезоне он чаще получает игровое время, чем в минувшем, и реже подводит. Тем не менее о стабильности говорить не приходится.

Гарет Саутгейт полагается на Магуайра, но если начистоту, то выбор у него совсем невелик. Тренеру приходится отдавать предпочтение меньшему из зол. В предстоящей встрече ему будет ещё труднее укомплектовать оборону. Дело в том, что в матче с Бразилией травмировался Кайл Уолкер. Он получил повреждение задней поверхности бедра. Вероятность появления защитника в игре с Бельгией близка к нулю.

Зато в отличной форме и мотивирован Джуд Беллингем. Он проводит великолепный сезон в «Реале», являясь лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В минувшей товарищеской встрече с Бразилией он стал объектом внимания почти всех футболистов в составе соперника. Его пытались останавливать любыми путями и не скупились на грубые приёмы.

«Красные дьяволы» тоже начали мартовские сборы скромно. Они на выезде сыграли вничью с Ирландией (0:0). Бельгийцы продемонстрировали далеко не лучший свой футбол. «Поблагодарить» за это стоит экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, выпустившего на матч много молодёжи.

Вне всяких сомнений, немецкий специалист неспроста решил поберечь силы лидеров, в частности Ромелу Лукаку. В грядущем матче ему потребуется полный запас энергии лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии. И не только потому что в соперниках очень сильная команда.

Лукаку стал джокером Тедеско. В восьми встречах группового этапа квалификации на Евро-2024 нападающий забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу. Благодаря немцу Ромелу показал, что в умелых руках его сильные качества становятся очень полезными.

Предстоящая встреча будет иметь для Лукаку особое значение, ведь в Англии его карьера пережила сразу несколько худших этапов. По-настоящему хорош он был только в «Эвертоне». В «Манчестер Юнайтед» и «Челси» лучший бомбардир в истории сборной Бельгии показал далеко не всё, на что способен.

Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Для англичан матч также будет иметь принципиальный характер. Если они не сумеют исправиться за невнятную игру и поражение во встрече с Бразилией, то болельщики вряд ли скажут им спасибо.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Англия — Бельгия 26 марта 2024 года

Мощь нападения у сборных преобладает над надёжностью в защите. Обе очень много забили на групповом этапе квалификации на Евро-2024. Как минимум по одному голу они наверняка сумеют соорудить и в этот раз. Мотивации предостаточно как у англичан, так и у бельгийцев. Плюс наверняка все свои силы выложат в этой встрече Беллингем и Лукаку. Скорее всего, встреча будет мало похожа на товарищескую.

Ставка: обе забьют за 1.90.