«Авангард» – «Локомотив», пятый матч. Омичи хотят продолжения

«Ястребы» собираются затянуть серию хотя бы ещё на один матч. Дома им это по силам.

26 марта состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы омичей оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» 26 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.12. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.90.

Анализ и прогноз на пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» (26.03.2024)

Пока перекрёстный четвертьфинал Кубка Гагарина не выглядит слишком конкурентным, но богат на сюрпризы. Чего стоит победа «Трактора» в серии с московским «Динамо». Омичи пока проигрывают, но шансы совершить невероятный камбэк сохраняются. 26 марта в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» будет принимать «Локомотив» на «Джи-Драйв-Арене». Начало игры – не ранее 16:30 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников. Ещё одно поражение — и омичи окажутся за пределами плей-офф. Они постараются этого не допустить. Хотя бы в домашнем матче. Поддержка болельщиков очень часто выручала «ястребов» по ходу регулярного чемпионата. Поэтому надежда есть.

«Авангард» уверенно победил в 1/8 финала плей-офф «Ладу» со счётом 4-1 в серии. Удивляться тут нечему. Тольяттинцы первый сезон выступали в КХЛ, и то, что они добрались до розыгрыша Кубка Гагарина – уже большое достижение. Омичам хватило опыта, стабильности и, конечно же, атакующей мощи. Рид Буше стал лучшим снайпером регулярки.

На этом положительные моменты закончились. Наверняка «ястребы» чувствовали облегчение, что начинают серию с «Локомотивом» на своей арене. Болельщики были в предвкушении хороших результатов. Но железнодорожники оказались очень крепкими. Ещё бы, ведь в 1/8 финала подопечные Игоря Никитина выбили ЦСКА. Причём достаточно легко – со счётом 4-1.

Ярославцы всегда играют с уклоном на надёжную защиту, выжидают ошибки у соперников и задействуют контратаки. Чтобы их обыграть необходимо либо оставлять все силы при обороне своих ворот, либо показывать хоккей, приближенный к идеальному. Такого у «Авангарда» не было. Как минимум при Кравце.

Первый матч «Локомотив» выиграл 2:1 ОТ. Причём «ястребы» не смогли дважды реализовать большинство в овертайме, имея в своём составе классных нападающих. Во второй встрече железнодорожники были неудержимы и забросили в ворота омичей семь безответных шайб. Этот результат привёл к увольнению Михаила Кравца. Управление «Авангардом» принял тренер вратарей Сергей Звягин. Он сразу же начал перестраивать игру команды под ярославцев.

В третьем матче получилось достичь нужного результата и одержать победу — 2:1 ОТ. В первом периоде омичи постарались сделать всё для быстрого гола – получилось, но «Локомотив», недолго думая, сравнял счёт – помогло большинство. Дальше ошибок стало меньше, «ястребы» сконцентрировались на обороне и дотерпели до овертайма, в котором через две минуты Буше забросил победную шайбу.

Видимо, в четвёртой встрече Сергей Звягин придумал другой план, который оказался провальным. «Локомотив» прижимал «Авангард» на протяжении 40 минут и вёл со счётом 1:0. В третьем периоде омичи прибавили, но тем самым позволили железнодорожникам ловить их на ошибках. В результате ярославцы забросили ещё две шайбы, а «ястребы» отыграли только одну. Подопечные Никитина выиграли со счётом 3:1 и приблизились на расстояние шага от выхода в полуфинал плей-офф КХЛ.

Несмотря на поражение, Звягин остался доволен работой своих подопечных. Он даже сказал, что это была их лучшая игра в серии. Хорошо бы она ещё приносила победы. Задача больше держать шайбу была выполнена, но необходимо намного чаще бросать. «Локомотив» вновь получил превосходство по этим статистическим показателям. Плюс нельзя допускать ошибки.

Если тренер прав и игра омичей улучшается, то можно ожидать от них домашней победы. В целом они уже раз выиграли у железнодорожников, а на домашней арене получат поддержку. Без неё «ястребам» всегда тяжелее играть.

Ярославцы очень хитры и читают своих соперников, но у них ещё есть не одна игра в запасе, чтобы закрыть серию. Для «Авангарда» этот шанс может стать последним, чтобы спасти надежды на плей-офф. Поэтому поставим на победу хозяев с учётом овертайма и буллитов за 2.03.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» – «Локомотив» 26 марта 2024 года

«Ястребы» очень хорошо проводят домашние матчи. Но в последних двух встречах в серии не удалось обыграть «Локомотив». Значит, будет ещё больше мотивации сделать это в матче, который может стать последним для «Авангарда» в этом плей-офф. Звягин предпринял попытки улучшить игру своих подопечных. У него получилось. Пусть ещё полно работы, но сдвиги в положительную сторону уже заметны. Думается, «Авангард» одержит итоговую победу.

Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов за 2.03.