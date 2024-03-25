Грузия — Греция. Хвича вспомнит уроки Спаллетти

Но даже их может быть недостаточно. Предвкушаем голы с обеих сторон.

26 марта состоится матч финала Пути С квалификации Евро-2024 Грузия — Греция. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех люксембуржцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Евро-2024 Грузия — Греция 26 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Греция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч отбора Евро-2024 Грузия — Греция (26.03.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным встречам квалификации на Евро-2024. 26 марта состоятся три стыковых матча. В одном из них в финале Пути С Грузия примет Грецию. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В полуфинале отбора на чемпионат Европы в Германии грузины победили Люксембург — 2:0. Дисквалификация Хвичи Кварацхелии из-за перебора жёлтых карточек не помешала Вилли Саньолю. Хотя его подопечным повезло, что при счёте 1:0 схлопотал красную карточку защитник «красных львов» Максим Шано.

Если бы не удаление, результат встречи мог быть совсем иным. Саньоль остался недоволен некоторыми моментами. Он согласился, что команда сыграла неидеально. Также французский специалист признал необходимость улучшить качество игры перед финальным матчем квалификации.

Во встрече с Грецией «крестоносцам» будет, с одной стороны, труднее, а с другой — легче. «Пиратский корабль» — более серьёзный соперник, но наличие в составе Кварацхелии значительно повышает шансы грузинской национальной команды на выход в финальный раунд Евро-2024.

В последних четырёх турах в чемпионате Италии в составе «Наполи» Хвича забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Неплохо, но в прошлом сезоне бывший полузащитник «Рубина» был в лучшей форме. Он проделывал огромный объём командной работы и таким образом привносил гораздо больший вклад в успехи.

Возможно, мотивация в виде выхода в финальный раунд Евро-2024 поможет Кварацхелии вспомнить уроки Лучано Спаллетти и продемонстрировать лучшую игру. Это просто необходимо, ведь иначе обыграть «пиратский корабль» у «крестоносцев», на наш взгляд, просто нет шансов.

Греки в полуфинале отбора на Евро-2024 с крупным счётом обыграли заметно прибавивший под руководством Магомеда Адиева Казахстан (5:0). Они были на голову сильнее и вполне могли забить ещё, если бы немного не подвела реализация.

Впрочем, казахстанцы тоже имели ряд неплохих возможностей отличиться. Был момент с попаданием мяча в штангу, а также несколько раз мяч пролетал в нескольких сантиметрах от створа. Забей казахстанцы в самом начале, и игра наверняка сложилась бы совсем иначе.

Конечно, сборная Греции находится на подъёме. Она неплохо выступила на групповом этапе квалификации на чемпионат Европы. Подопечные Густаво Пойета уступили только Нидерландам (0:1 и 0:3) и Франции (0:1), а также с ней же сыграли вничью — 2:2.

Других соперников — Гибралтар (3:0 и 5:0) и Ирландию (2:1 и 2:0) — «пиратский корабль» победил уверенно. К предстоящему матчу, несмотря на то что он пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси, подопечные Пойета подходят в качестве фаворитов. Мы же предлагаем сделать ставку на «обе забьют» за коэффициент 2.20.

Обе сборные должны выложиться по максимуму и продемонстрировать энергичный футбол. Если одна из них забьёт, то вторая наверняка сделает всё, чтобы сравнять счёт. Иначе не видать ей выхода в финальный раунд Евро-2024. Класс исполнителей у «крестоносцев» и «пиратского корабля» весьма приличный.

В девяти встречах квалификации на турнир грузины забили 14 мячей, а пропустили — 18. Греки за этот же отрезок времени забили 19 голов, а пропустили — восемь. И это при том, что у обеих сборных в соперниках было немало сильных команд. «Крестоносцы» дважды сумели забить испанцам (1:7 и 1:3), а «пиратский корабль» доставил проблемы Франции.

Прогноз и ставка на матч отбора Евро-2024 Грузия — Греция 26 марта 2024 года

У греков больше шансов получить путёвку в финальный раунд Евро-2024. Они вышли на новый уровень игры и доказали, что способны навязать борьбу даже такому грозному сопернику, как Франция. С другой стороны, грузины играют дома. Кроме того, вернулся в состав Кварацхелия. Если Хвича покажет лучшую игру, «крестоносцы» вполне могут совершить сенсацию. Думаем, сыграет ставка на «обе забьют». С результативностью всё в порядке у обеих команд.

Ставка: обе забьют за 2.20.