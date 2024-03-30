«Ливерпуль» — «Брайтон». Вылет из Кубка Англии мотивирует Салаха

Египтянин не может допустить промахов в оставшихся турнирах. Это не в его духе.

31 марта состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.35. Успех «чаек» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» 31 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брайтон» (31.03.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Англии, а также 29 туров АПЛ. 31 марта состоятся две встречи 30-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Главный арбитр — Дэвид Кут.

После недавнего вылета из Кубка Англии «Ливерпуль» лишился возможности выиграть по итогам сезона квадрупл. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Манчестер Юнайтед» (3:4 ДВ). Решающий гол они пропустили на 120+1-й минуте.

Поражение подарило мерсисайдцам негативные эмоции, которые могут придать дополнительный стимул. В АПЛ и Лиге Европы «красные» должны сыграть с предельной концентрацией и самоотдачей. Шансы на победу в обоих соревнованиях у них очень хорошие.

Если бы не проблемы с завершением, подопечные Клоппа лидировали бы с отрывом. У конкурентов нет такой сыгранности и взаимопонимания, как у них. Техничные футболисты «Ливерпуля» в пас разрезают защиту соперников. Нужно только забивать, но от нападающих, в частности от Дарвина Нуньеса, регулярно отворачивается удача.

На выручку Клоппу приходит Мохамед Салах. Лучший бомбардир мерсисайдцев недавно оправился от травмы. В этом сезоне он принял участие в 32 матчах за «красных» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 21 гол и отдал 13 результативных передач. Вернулся в состав египтянин в хорошем тонусе. Во встрече с «Манчестер Юнайтед» он забил гол.

Для «Брайтона» сезон складывается менее удачно, чем для «Ливерпуля». Он располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет пять очков. Из всех остальных турниров «чайки» вылетели.

Сумей «Брайтон» сохранить ведущих футболистов, в том числе Леандро Троссарда и Мойсеса Кайседо, ныне выступающих за «Арсенал» и «Челси» соответственно, дела у него шли бы намного лучше. У «чаек» появились серьёзные бреши, залатать которые у Роберто Де Дзерби не получается.

«Брайтон» стал одной из самых нестабильных команд чемпионата Англии. В последних семи турах первенства он победил только явных аутсайдеров — «Кристал Пэлас» (4:1), «Шеффилд» (5:0) и «Ноттингем Форест» (1:0), а ещё сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Уступил «Лутону» (0:4), «Тоттенхэму» (1:2) и «Фулхэму» (0:3).

Если в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы первенства «Лутон Таун» и «Фулхэмом» подопечные Де Дзерби пропустили так много, то сколько же им забьют «красные»? В защите «чайкам» очень не хватает надёжности. Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.93.

В 28 встречах в чемпионате Англии мерсисайдцы забили 65 мячей. Большую часть голов, а точнее 38, они забили на «Энфилде». Дома подопечные Юргена Клоппа выступают лучше всех в лиге. Они не проиграли ни одного из 14 матчей на своём поле. Ничьих только три.

Немецкий специалист всегда грамотно подбирает слова после поражений, правильным образом мотивируя команду на исправление. Он проведёт работу над ошибками после вылета из Кубка Англии. Мерсисайдцы вернутся сильнее и уверенно обыграют «Брайтон».

Прогноз и ставки на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» 31 марта 2024 года

В текущем тонусе «Брайтон» — удобный соперник для «Ливерпуля». Он теряет очки и много пропускает даже в матчах с явными андердогами. Для заряженных чемпионской гонкой мерсисайдцев это отличная возможность выместить злость после поражения в матче с «МЮ». Они должны обыграть «чаек» с разницей в два или более мяча. Домашние стены помогут справиться с этой задачей.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.93.