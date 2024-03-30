«Факел» — «Оренбург». Ташуев и Деограсия в равных условиях

31 марта состоится матч 22-го тура РПЛ «Факел» — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.20. Шансы оренбуржцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — «Оренбург» 31 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Факел» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют воронежцы, сыграет коэффициент 1.30. Гол оренбуржцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Оренбург» (31.03.2024)

Возобновились клубные чемпионаты, по которым болельщики успели соскучиться за короткий перерыв. 31 марта в матче 22-го тура РПЛ «Факел» будет принимать «Оренбург» на «Центральном стадионе профсоюзов». Начало игры – в 14:00 мск.

Уже по привычке воронежцы пытаются выжить в первенстве России. Получается весьма удачно, особенно в последних матчах. Сергей Ташуев изучил своих подопечных, привил им неудобный для соперников футбол, научил контратаковать и, самое важное, подтянул реализацию. Уже никого не удивляет, что испытывающий острую нехватку в ресурсах «Факел» может запросто наказать лидеров чемпионата.

После зимних каникул сине-белые не растеряли темп. Возможно, они стали ещё хитрее и проворнее. Сначала подопечные Сергея Ташуева сыграли вничью с «Пари НН» со счётом 1:1, а затем всухую выиграли у «Спартака» — 2:0. Пусть во многом в игре с красно-белыми свою роль сыграла удача. Первый мяч воронежцы забили с пенальти, а другой был автоголом московского клуба.

Но это никак не понижает заслуг воронежцев. Они не сбавляли темп и не просели даже в концовке матча. «Факел» опережает зону стыковых матчей, в которой находятся «Урал» и «Оренбург», на шесть очков. У него есть хороший запас, но его можно увеличить уже в этой встрече. Достаточно просто обыграть на домашнем стадионе «горожан».

Подопечные Давида Деограсии продолжают верить в сохранение прописки. Сейчас для них важно не просто пытаться догнать воронежцев и «Ахмат», но и не подпустить «Балтику», которая отстаёт на пять очков и располагается в зоне прямого вылета в Первую лигу. В целом оренбуржцам по силам такая задача.

Испанский специалист медленными темпами выстраивает надёжную игру в обороне и подготавливает своих подопечных индивидуально к каждому из соперников. В первую очередь «Оренбург» грамотно провёл контрольные матчи, подтянул физику и улучшил свои возможности в атаке. После возвращения с зимних каникул «горожане» показали неплохой результат.

Сначала им удалось зацепиться за ничью во встрече с ЦСКА — 1:1, а затем они одержали победу в матче с «Балтикой» — 1:0. Уверенные действия в обороне и грамотно использованные моменты в контратаках помогли достичь такого результата. Но на что «Оренбург» действительно способен, будет видно из игры с одним из прямых конкурентов – «Факелом».

Высока вероятность, что команды так и не смогут выявить победителя. Они показывают близкий по уровню, но качественный футбол, учитывая ограниченные ресурсы. Мы рекомендуем не спешить с выводами о победителе, а присмотреться к ставке на «обе забьют» за 1.95. Оба клуба хорошо используют моменты в контратаке и показывают равный футбол. Эта ставка подходит больше всего для такого матча.

Прогноз и ставки на матч «Факел» — «Оренбург» 31 марта 2024 года

Положительная динамика изменений заметна как в игре воронежцев, так и оренбуржцев. Обе команды пытаются выжать максимум из возможного в условиях ограниченных ресурсов, по сравнению с лидерами РПЛ. Худо-бедно, но у них это получается. Особенно удаются контратаки. От очной встречи «Факела» и «Оренбурга» хочется ожидать ничейного результата, но, вероятнее всего, со счётом 1:1. Мы рекомендуем сделать ставку на «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 1.95.