«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Луис Суарес остался за старшего

31 марта состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 2:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.98. Шансы «голубей» оценили в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 31 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.18. Гол «голубей» доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» (31.03.2024)

Матчи сборных завершились, и футболисты вернулись в расположение своих клубов. 31 марта в матче МЛС «Интер Майами» будет принимать «Нью-Йорк Сити» на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум». Начало встречи запланировано на 2:30 мск.

«Цапли» с Месси и без него – две совершенно разные команды. Не помогает даже присутствие других звёзд из «Барселоны». Команда Бекхэма отлично начала сезон, пока Лионель выходил в основном составе и выручал. Он вновь демонстрировал класс вместе с Суаресом. Прямо как в былые времена.

Всё было просто замечательно. Херардо Мартино в целом правильно расставил приоритеты. Он дал отдых Месси перед игрой в Кубке чемпионов. Без него «Интер Майами» проиграл «Монреалю» в МЛС со счётом 2:3. Но ругать тренера не стоит, ведь его план сработал. В ответной встрече с «Нэшвиллом» его подопечные одержали победу – 3:1. Лионель и Луис забили по голу и сделали по ассисту.

К сожалению, после этого аргентинец получил повреждение и пропустил два минувших матча в МЛС. В одном из них «цапли» победили «Ди-Си Юнайтед» (3:1), а другом проиграли «Нью-Йорк Ред Буллз» — 0:4. Вывод напрашивается сам – «Интер Майами» очень сильно зависит от Месси. В предстоящем матче его тоже не будет. Ожидается, что лидер вернётся только 3 апреля.

Поэтому вся ответственность за результат игры перекладывается на Луиса Суареса. Хоть «Нью-Йорк Сити» и находится всего лишь на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, но это не повод его недооценивать. Единственную победу в этом сезоне «голуби» одержали во встрече с «Торонто» со счётом 2:1.

С выездными матчами дела у «горожан» обстоят ещё хуже. Они уступили в трёх гостевых играх этого сезона, не забив даже одного гола. Пусть «Нью-Йорк Сити» ослаблен, не следит за обороной и его подводит реализация, но он является неудобным соперником для «цапель». «Голуби» обыгрывали команду Бекхэма в трёх последних официальных очных встречах.

Именно поэтому Херардо Мартино должен провести беседу со своими подопечными и правильно их подготовить к сопернику. Он был жутко недоволен разгромным поражением в игре с «красными быками». По его мнению, у «Интер Майами» просто не было желания выигрывать, а вот у соперника оно присутствовало.

Мы считаем, что такого соперника, как «Нью-Йорк Сити», даже без Месси можно и нужно обыгрывать. Поэтому предлагаем поставить на победу «цапель» с коэффициентом 1.98. Луису Суаресу придётся подключить все свои способности, в частности лидерские качества, чтобы доказать, что выигрывать можно и без Лионеля.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 31 марта 2024 года

Лионель Месси продолжает долечивать травму. Но в составе «цапель» хватает бывших футболистов «Барселоны», готовых проявить лидерские качества. В их числе Луис Суарес. Также у команды Бекхэма есть опытный тренер Херардо Мартино. Он наверняка найдёт слова для мотивации своих подопечных. «Нью-Йорк Сити» в очень плохой форме, выиграл только одну встречу, а на выезде не может даже забить гол. Такого соперника нужно побеждать без особых проблем.

Ставка: победа «Интер Майами» за 1.98.