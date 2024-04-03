«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Лидер АПЛ останется прежним

4 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.10. Успех «клинков» оценён в 24.0. Ставки на ничью принимаются за 13.5.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд» 4 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Шеффилд» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.27. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Если не забьют — тоже коэффициент 1.90. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Шеффилд» (04.04.2024)

4 апреля состоятся две встречи 31-го тура чемпионата Англии. В самой ранней из них на стадионе «Энфилд» местный «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Одержав волевую победу в матче последнего тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1), «Ливерпуль» поднялся на первую строчку в турнирной таблице первенства. Главным героем встречи стал Мохамед Салах. Он забил победный гол с передачи Алексиса Мак Аллистера на 65-й минуте. Египтянин шикарно открылся, быстро обработал мяч, а затем нанёс точный и сильный удар низом в угол.

Салах проводит очередной прекрасный сезон. Он оказывает огромное влияние на игру, но за счёт чего? Голевое чутьё, создание моментов для партнёров по клубу, умение развивать атаки точными передачами и прессинг? Всё это, и не только. Порой достаточного того, что форвард просто находится на поле.

Египтянин вносит смуту в оборонительные ряды соперников. Он стягивает защитников на себя, предоставляя одноклубникам свободное пространство. Ну а если за Мохамедом вдруг не поспели — вынимай. В 32 матчах во всех турнирах в составе «красных» он отдал 13 результативных передач и забил 21 гол.

Салах стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забившим 20+ голов в семи сезонах подряд. Юрген Клопп может быть спокоен. 31-летний нападающий стабильно демонстрирует качественную игру и делает результат. Сокомандники вдохновляются его примером и стараются не отставать.

«Шеффилд Юнайтед» может только завидовать мерсисайдцам. Дела у него идут совсем плохо. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от спасительной 17-й строчки очень большое. У «клинков» есть матч в запасе, но оптимизмом это не заряжает.

Зимой «Шеффилд Юнайтед» обновил состав и тренерский штаб. Наставником стал Крис Уайлдер. Команда стала чаще цепляться за очки, но только в матчах с нестабильными середняками и андердогами. Во встречах с сильными соперниками у неё сразу же всплывал ряд проблем как оборонительного, так и атакующего плана.

Недавно «клинки» проиграли четыре домашних матча во всех турнирах подряд с общим счётом 2:21. Уступили они сначала «Брайтону» (2:5) в Кубке Англии, а затем «Астон Вилле» (0:5), ещё раз «Брайтону» (0:5) и «Арсеналу» (0:6) в АПЛ.

Всего в 29 встречах в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» пропустил 77 мячей — больше всех. А ещё он является худшим клубом по игре на выезде. «Клинки» проиграли 10 из 14 матчей в гостях. За этот период времени они забили всего лишь 12 голов, а пропустили 34.

Ставка на ИТ1Б 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Подопечные Юргена Клоппа не проиграли ни одного матча на «Этихаде» в АПЛ. Ничьих – только три. В 15 встречах дома они забили 40 мячей. Ни одна другая команда в первенстве не забивает на своём поле так часто.

С такого плана соперниками у мерсисайдцев, за редким исключением, не возникает трудностей. Чаще всего такие встречи подопечные Юргена Клоппа выигрывают крупно. Например, в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы они победили «Спарту» со счётом 6:1. Салах в том матче стал единственным футболистом, которому немецкий специалист разрешил не отрабатывать в обороне.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 4 апреля 2024 года

Пребывающий на подъёме «Ливерпуль» зачастую уверенно побеждает аутсайдеров. В текущем тонусе, да ещё и на домашнем стадионе мерсисайдцы должны крупно обыграть «Шеффилд». «Клинки» очень плохо выступают на выезде и много пропускают во встречах с лидерами.

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 3.5 мяча за 2.00.