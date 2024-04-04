«Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль». Малком обновит мировой рекорд

Команда бывшего футболиста «Зенита» выиграла 31 матч кряду. На этом она не остановится.

5 апреля состоится матч 27-го тура Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.23. Шансы хозяев оцениваются в 9.40. На ничью дают коэффициент 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» 5 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что встреча «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен за 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» (05.04.2024)

Решающий отрезок наступил в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Матч 27-го тура Про-Лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» запланирован на 5 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Аль-Халидж» перед стартом сезона остался в стороне гонки за звёздами из Европы и провёл довольно скромную, по меркам Про-Лиги, трансферную кампанию. Главный тренер Педру Эмануэл опирается на местных игроков. Лишь в защите есть известный по выступлениям за «Бенфику» 34-летний ветеран Лисандро Лопес.

«Аль-Халиджу» не хватает стабильности в этом сезоне, но не в последних матчах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 34 очка. От зоны вылета подопечные Педру Эмануэла далеко, поэтому играют без давления.

Интересно, что «Аль-Халидж» отстаёт от находящегося на первом месте таблицы «Аль-Хиляля» на 40 очков. Огромное расслоение произошло между командами в Про-Лиге. Конечно, если в составе есть Криштиану Роналду, Малком или Роберто Фирмино, довольно легко выигрывать на классе.

«Аль-Хиляль» в минувшем туре Про-Лиги дома разгромил «Аль-Охдуд» (3:0). Малком традиционно отметился результативным действием, забив один мяч. Напомним, бывший игрок «Зенита» в этом сезоне в первенстве записал в актив 11 голов и сделал пять ассистов.

Нужно обязательно отметить, что «Аль-Хиляль» в фантастической форме. Победная серия «лидеров» с учётом всех соревнований насчитывает уже 31 матч, и это является мировым рекордом! Стоит похвалить не только звёзд клуба Малкома, Александра Митровича, Рубена Невеша и других, но и главного тренера Жорже Жезуша.

Португальский специалист поддерживает дисциплину в команде и выстроил надёжную оборону. В 26 матчах Про-Лиги «лидеры» пропустили всего 16 мячей — меньше всех.

Благодаря таким великолепным результатам «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице Про-Лиги, набрав 74 очка. Команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне и только дважды сыграла вничью. Митрович включился в погоню за Роналду, но его шансы стать лучшим бомбардиром этого сезона невелики, ведь на его счету 22 гола, а у португальца – 29.

«Лидеры» в последних матчах очень эффективны в нападении, реализуя много голевых моментов. Нельзя не отметить отличную форму Малкома и Митровича, мотивацию Милинковича-Савича и Аль-Давсари. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.51.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» 5 апреля 2024 года

Жорже Жезуш создал сильную команду, которая занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги. В этом сезоне «лидеры» ни разу не уступили. В игре «Аль-Хиляля» тренером ювелирно найден баланс атаки и обороны. «Лидеры» по всем показателям превосходят «Аль-Халидж», поэтому поставим на их победу с форой (-2.5) за 2.51.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.51.