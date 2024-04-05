«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев теряет время

С такой игрой «быкам» не видать золотых медалей РПЛ. «Зенит» и «Динамо» не спят.

6 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.10. Успех нижегородцев оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 6 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (06.04.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. 6 апреля состоятся три встречи 23-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Благодаря стараниям Сергея Юрана «Пари НН» заметно преобразился. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ «Урала» вполне комфортный — восемь очков.

Проблем у нижегородцев несколько. Наблюдались они ещё задолго до назначения Юрана. Начнём с того, что у команды очень плохо поставлена игра в атаке. В 21 встрече в чемпионате России она забила только 17 мячей — меньше лишь у располагающейся на предпоследнем месте «Балтики».

Сергей Юран шаг за шагом улучшает игру своих подопечных в нападении. Прогресс идёт очень медленно. Нижегородцы редко создают моменты и наносят удары. Ещё у них наблюдаются серьёзные проблемы с выездными матчами. Клуб выиграл только один раз и дважды сыграл вничью в гостях в текущем сезоне РПЛ. Хуже на выезде выступают только «Сочи» и «Балтика».

Недостатки существенные, однако Сергей Юран их компенсирует. Ответом на низкую результативность является надёжная игра в защите, а на проблемы с выездными матчами — шикарные результаты дома. Команда проиграла только 1 из 10 матчей на стадионе «Нижний Новгород». За этот период времени она забила 13 мячей, а пропустила только пять.

«Краснодар» лучше всех выступает на домашнем стадионе, но вот на выезде у него тоже есть трудности. Чёрно-зелёные выиграли только 3 из 11 встреч в гостях в РПЛ. В матче последнего тура первенства «быки» на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Результат не совсем закономерен.

Железнодорожники возобновили сезон после зимнего перерыва очень плохо. Они будто забыли про сыгранность и собранность. Несмотря на это, красно-зелёные атаковали гораздо чаще и опаснее, чем краснодарцы. Если бы не Матвей Сафонов, несколько раз по-настоящему выручивший клуб, результат был бы иной.

Да, встреча стала дебютной для Мурада Мусаева после возвращения на тренерский мостик «быков». Первый блин часто получается комом. Это понятно, но ожидания от назначения специалиста были совсем иные. Одним из его главных качеств является умение мотивировать футболистов.

Во встрече с «Локомотивом» моральный подъём наблюдался разве что у Сафонова. Чёрно-зелёные допустили очень много ошибок в обороне. Они несколько раз позволили нападающим соперника выйти один на один с вратарём, а также часто фолили на подступах к своей штрафной площади.

Не такой футбол ожидаешь увидеть от команды, которая участвует в чемпионской гонке. Нижегородцы на стандартах очень опасны. Сергей Юран отладил этот механизм до вполне достойного состояния. Поставить на то, что его подопечные не проиграют «Краснодару» и будет тотал меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.14.

Большого количества забитых мячей ждать определённо не стоит. Краснодарцы очень редко пропускают. В первую очередь за это нужно похвалить ранее упомянутого Сафонова. Голкипер находится в отличной форме. В 21 встрече в РПЛ он пропустил только 18 мячей — меньше всех.

Скорее всего, грядущий матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой нижегородцев с минимальной разницей в счёте. У них не так много ресурсов, но лучше командное взаимодействие и не меньше желания выиграть. Поддержка родных трибун поможет подопечным Юрана.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 6 апреля 2024 года

Такими темпами «Краснодар» в скором времени перестанет участвовать в борьбе за золотые медали чемпионата России. Мусаеву нужно проделать много работы для того, чтобы устранить допущенные в игре с «Локомотивом» ошибки. «Пари НН» — очень неудобный и неуступчивый соперник. Он может отнять очки у любого клуба, особенно дома. За счёт очень крепкой обороны нижегородцы вполне могут зацепиться за очки в предстоящем матче.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.