«Лилль» — «Марсель». Не видать Жиго еврокубков в следующем сезоне

Провансальцам нужна победа в Лиге Европы или попадание в топ-6. Ни того, ни другого не предвидится.

5 апреля состоится матч 28-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 2.20. Успех провансальцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лилль» — «Марсель» 5 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Марсель» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Марсель» (05.04.2024)

В чемпионате Франции всё довольно обыденно. «ПСЖ» ушёл в огромный отрыв, другие клубы борются за вторую строчку, попадание в еврокубки и выживание. 5 апреля состоится матч, который откроет программу 28-го тура Лиги 1. На стадионе «Пьер-Моруа» померяются силами «Лилль» и «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На протяжении всего сезона «Лилль» держится в лидерах. Теряет очки он редко. Чаще всего на выезде. «Доги» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего третью строчку «Монако» составляет три очка. Отрыв от идущей следом «Ниццы» идентичный.

Близость выхода напрямую в Лигу чемпионов, а не через квалификацию разогревает кровь в жилах футболистов «Лилля». В последних четырёх турах в чемпионате Франции клуб победил «Реймс» (1:0), сыграл вничью с «Ренном» (2:2) и «Брестом» (1:1), а также обыграл «Ланс» (2:1).

Результаты хорошие, но они могли быть ещё лучше. Во встречах с «Ренном» и «Брестом» не победили «доги» только из-за отличной игры Стива Манданда и Марко Бизота. Голкиперы отражали практически всё. Подопечные Паулу Фонсеки нанесли целых 16 ударов в створ в этих двух матчах. У соперников показатели намного скромнее.

У «Лилля» очень быстрые и техничные нападающие. Используя скорость и хорошее видение поля, они регулярно создают много потенциально голевых моментов. Иногда команду подводит завершение, или тащат голкиперы соперников, как было в матчах с «Ренном» и «Брестом», но чаще всего «доги» выигрывают.

Фонсека проделал весьма впечатляющую работу. В частности благодаря его стараниям у футболистов «Лилля» увеличилась скорость принятия решений и улучшилась техника. «Доги» без особого труда пробрались в 1/4 финала Лиги конференций, на предыдущей стадии уверенно обыграв «Штурм» (3:0 и 1:1).

«Марсель» менее стабилен. Он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от идущего на шестом месте «Ланса» составляет три очка. Провансальцы рискуют по итогам сезона не попасть в зону еврокубков. У них столько же очков, сколько у «Ренна» и «Реймса».

Отличает бело-голубых от конкурентов наличие спада. Они выиграли только 3 из 11 последних матчей в чемпионате Франции. Совсем недавно «Марсель» дома уступил «ПСЖ» (0:2). Вроде бы ничего необычного, все уже привыкли к гегемонии парижан. Только вот оба гола провансальцы пропустили в большинстве.

В этом сезоне бело-голубые пережили уже две смены главного тренера. Если в ближайшем будущем результаты не улучшатся, может случиться и третья отставка. Поначалу назначение Жана-Луи Гассе воодушевило футболистов «Марселя». Они одержали четыре победы подряд. Выбило их из колеи поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3).

Бело-голубые вышли в следующий раунд за счёт разгромной победы со счётом 4:0 в первой игре, но футболисты, судя по всему, утратили веру в идеи Гассе. Провансальцы идут на серии из трёх поражений во всех турнирах. Недавнее возвращение Самуэля Жиго вряд ли поможет спасти ситуацию.

Бывший защитник московского «Спартака» оправился от травмы плеча и принял участие во встрече с «ПСЖ». Он появился на 51-й минуте. Стараний Жиго оказалось недостаточно для того, чтобы помешать парижанам в меньшинстве забить два мяча.

Заключить пари на то, что «доги» одержат победу в грядущей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. «Лилль» лучше всех в Лиге 1 выступает дома. Вторую строчку по этому показателю занимает как раз «Марсель». На выезде хуже бело-голубых в первенстве играют только «Гавр» и «Клермон».

Всё ведёт к тому, что следующий сезон провансальцы проведут без еврокубков. В случае поражения в предстоящем матче им уже трудно будет попасть в топ-6. Победа бело-голубых в Лиге Европы в текущем тонусе — это будет вообще что-то за гранью фантастики. Соперники стабильнее и лучше подготовлены.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Марсель» 5 апреля 2024 года

«Лилль» демонстрирует очень качественный командный футбол и очень часто выигрывает дома. У «догов» есть все шансы порадовать родных болельщиков. У ужасно выступающего на выезде «Марселя» началась очередная чёрная полоса. Никакая мотивация уже не помогает.

Ставка: победа «Лилля» за 2.20.