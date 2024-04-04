«Дамак» — «Аль-Наср». Криштиану Роналду укрепит наследие

Португалец сосредоточен на индивидуальных достижениях. 1000 голов за карьеру не за горами.

5 апреля состоится матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» — «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Дамака» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» — «Аль-Наср» 5 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Дамак» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.34.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» — «Аль-Наср» (05.04.2024)

5 апреля состоятся четыре встречи 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них померяются силами «Дамак» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Для «Дамака» сезон складывается пока что вполне удачно. В составе клуба очень мало легионеров, и известностью они похвастаться не могут. Несмотря на сильно ограниченные резервы, команда из Хамис-Мушайта твёрдо закрепилась в середине турнирной таблицы Про-Лиги.

Большую часть очков «Дамак» набрал во встречах с аутсайдерами. Сильным соперникам он пробовал навязать борьбу, но максимум, что получалось — не проиграть крупно. Например, во встрече 10-го тура Про-Лиги клуб уступил с разницей в один мяч как раз «Аль-Насру» (1:2), а затем в матче 24-го тура проиграл «Аль-Хилялю» (1:2).

В этот раз разница в счёте может быть более значительной. Откуда такое предположение? Во-первых, к грядущему матчу команда из Хамис-Мушайта подходит в очень плохом тонусе. Она выиграла только одну из восьми последних встреч в чемпионате Саудовской Аравии, а также два раза сыграла вничью.

Плохие результаты обусловлены не только тем, что в соперниках были сильные команды. Немало очков было потеряно и в матчах с андердогами. Причина — удаления. Футболисты «Дамака» умудрились схлопотать четыре красные карточки в последних шести матчах. Постоянная игра в меньшинстве очень выматывает.

Во-вторых, набрал нешуточную форму Криштиану Роналду. Он оформил два хет-трика подряд в двух последних встречах Про-Лиги с «Аль-Таи» (5:1) и «Абхой» (8:0). Теперь на счету знаменитого португальца 65 матчей с тремя голами. Это на семь больше, чем у его принципиального соперника Лионеля Месси.

Не так давно болельщики вывели Роналду из себя выкриками фамилии Месси. Он был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест. На фоне беспокойства лидера у «всемирного клуба» случился спад. Он проиграл «Аль-Раеду» (1:3) в Про-Лиге и вылетел из Лиги чемпионов АФК.

Мартовские сборы прошли для Роналду не более удачно. В составе национальной команды он принял участие в товарищеской встрече со Словенией. Криштиану провёл на поле все 90 минут, но сборная проиграла — 0:2. Большое количество неудач разозлило португальца. Выместил гнев он на «Аль-Таи» и «Абхе».

Примечательно, что два гола в минувшей игре Роналду забил со штрафных. В последние годы выступлений за европейские клубы Криштиану часто критиковали за плохую реализацию стандартов. После перехода в «Аль-Наср» ситуация изменилась. Он стал более разнообразно исполнять штрафные, и голы пошли.

Оставшуюся часть чемпионата Саудовской Аравии португалец может посвятить покорению рекордов. Со второго места в турнирной таблице Про-Лиги команда уже никуда не денется. Отставание от «Аль-Хиляля» огромное, равно как и отрыв от «Аль-Ахли». Остаётся лишь доигрывать сезон и забивать.

Поставить на победу «Аль-Насра» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. В 26 встречах в Про-Лиге «всемирный клуб» забил 79 мячей. 29 из них записал на свой счёт Роналду. Также он отдал 10 результативных передач.

Для того чтобы достичь отметки в 1000 голов за карьеру, в официальных матчах португальцу осталось отличиться 115 раз. Несмотря на возраст, 39-летний форвард пребывает в отличной физической форме и регулярно радует результативностью.

Прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» — «Аль-Наср» 5 апреля 2024 года

У «Дамака» гораздо хуже комплектация состава, чем у «Аль-Насра». Он отдал много сил на последнем отрезке сезона, всё время играя в меньшинстве. Оправившийся от неудачного периода «Аль-Наср» должен уверенно обыграть команду из Хамис-Мушайта. «Всемирный клуб» — явный фаворит.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.