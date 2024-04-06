«Ахмат» — «Локомотив». Галактионову повезёт больше, чем Адиеву

7 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.55. Шансы москвичей оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Локомотив» 7 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Ахмат» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют грозненцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» (07.04.2024)

Интересная игра ожидает болельщиков Российской Премьер-Лиги 7 апреля. В матче 23-го тура РПЛ «Ахмат» будет принимать «Локомотив» на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало игры – не ранее 16:30 мск.

«Зелёные» находятся в незавидном положении. Они граничат с зоной стыковых матчей и могут покинуть РПЛ по итогам сезона. У «Урала» и «Оренбурга», преследующих «Ахмат», ровно столько же очков – по 20. Мирослав Ромащенко явно не справился со своими обязанностями и задачами. В минувшем матче Кубка России грозненцы уступили «Оренбургу», а специалист подал в отставку. Руководство её приняло.

Уже 5 апреля стало известно, что «Ахмат» возглавил известный по работе со сборной Казахстана Магомед Адиев. От такого специалиста хочется ждать незамедлительных улучшений. Если у него получилось вывести на абсолютно новый уровень казахстанцев, то с грозненцами уж тем более не должно возникнуть проблем.

В целом состав у «зелёных» неплохой, но не хватало тренера с твёрдой хваткой. Перед Магомедом Адиевым стоит задача – спасти команду от вылета, и уже потом можно будет думать о следующем сезоне. Дебютировать российскому специалисту предстоит в матче с «Локомотивом». Не лучшая новость.

Железнодорожникам самим нужны перемены. Команда в очень плохом состоянии. Если зимние сборы красно-зелёные провели впечатляюще, то в официальных матчах провалились. Безвыигрышная серия подопечных Михаила Галактионова насчитывает пять встреч. За это время «Локомотив» уступил в РПЛ «Динамо» (1:2), а вничью сыграл с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

Кроме того, железнодорожники проиграли «Балтике» (1:1 (6:7 пен.)) и «Уралу» (0:1) в Кубке России. В результате красно-зелёные лишились возможности побороться за этот трофей. Шансы на чемпионскую гонку есть, но они призрачные. К тому же с такой игрой думать об этом точно не стоит. Артём Дзюба перестал забивать не только с игры, но и с пенальти. Как это было в игре с калининградцами. Именно из-за этого промаха москвичи потерпели поражение.

Вряд ли Михаилу Галактионову угрожает увольнение. Всё-таки руководство видит в нём перспективу. Ему необходимо выяснить, чего не хватает команде с таким грамотно подобранным составом. Быть может, поражение «Уралу» даст правильный настрой железнодорожникам. Футболистам пора бы понять, что шутки кончились.

Перед зимней паузой беспроигрышная серия «Локомотива» насчитывала семь матчей во всех турнирах. В том числе была победа во встрече с «Зенитом» со счётом 3:1. Значит, есть потенциал, возможности и ресурсы. Но что-то сломалось во время перерыва.

У Магомеда Адиева не получится так быстро перестроиться на работу с «Ахматом». К тому же в клубе хватает проблем, которые необходимо решить. Больше верится в то, что «Локомотив» соберётся и покажет тот футбол, на который он прямо сейчас способен. Мы рекомендуем поставить на победу железнодорожников с форой (0) с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Ахмат» — «Локомотив» 7 апреля 2024 года

Назначение Магомеда Адиева – самая приятная новость для болельщиков грозненской команды. Но наставнику сборной Казахстана потребуется время, чтобы перенастроиться самому и внести нужные изменения. В свою очередь, «Локомотив» затянул с чёрной полосой. Если футболисты продолжат играть так же безответственно, то они могут подвести Михаила Галактионова к самостоятельной отставке. Есть ресурсы, качественное нападение, опытный голкипер, рабочая тактика, но чего-то не хватает после зимней паузы. Мы ожидаем, что красно-зелёные вернутся к прежнему уровню и как минимум не проиграют.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 2.00.