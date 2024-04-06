«Зенит» — «Балтика». Семак не строит иллюзий

7 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Балтика». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.31. Успех калининградцев оценён в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика» (07.04.2024)

7 апреля состоятся четыре встречи 23-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Балтика». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Вернувшись после зимнего перерыва, «Зенит» столкнулся с проблемами. В последних трёх турах в РПЛ он победил только «Урал» (4:1). Ещё петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1). Благо на турнирное положение это не сильно повлияло. Конкуренты тоже потеряли очки.

Небольшие трудности у Семака возникли из-за адаптации новичков — трёх техничных бразильцев и Ильзата Ахметова. Чтобы ускорить процесс освоения, тренер сделал акцент на новичках в матчах Кубка России. Сине-бело-голубые уверенно победили «Динамо» (2:0), а затем на выезде обыграли «Спартак» (2:1).

Главным героем игры с красно-белыми стал 18-летний Педро. Он оформил дубль. Нападающий мог стать автором хет-трика. После его шикарного сольного прохода мяч попал в штангу. Что касается владения мячом и удара, талантливый юный форвард заметно выделяется на фоне других футболистов. По игре он во многом схож с ушедшим в «Аль-Хиляль» Малкомом.

Второй гол Педро — шедевр. Он снял паутинку с ворот Александра Селихова. У Семака открывается новый горизонт возможностей. У «Зенита» и так было самое результативное нападение в лиге. Чем больше новобранцы привыкают к ритму РПЛ, тем разнообразнее и в более доминирующей манере играет клуб из Санкт-Петербурга.

«Балтика» о таком может только мечтать. Она с большим трудом вымучивает голы. В матче последнего тура РПЛ калининградцы победили «Пари НН» (2:0). Они прервали свою восьмиматчевую серию в первенстве без забитых мячей, а также выиграли впервые за 10 встреч в чемпионате России.

Повод для радости есть. Только вот нижегородцы испытывают огромные проблемы с выездами, а команда из Калининграда по-прежнему располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от занимающего 12-ю строчку «Ахмата» составляет три очка.

После долгожданной победы «Балтика» дома проиграла ЦСКА (0:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Калининградцы выдали неплохой отрезок во втором тайме, но и только.

Произведённые зимой трансферы не помогли Сергею Игнашевичу улучшить реализацию. В 21 встрече в чемпионате России калининградцы забили всего лишь 14 мячей — меньше всех. Заключить пари на то, что «Зенит» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Сергей Семак выразил уверенность, что матч с «Балтикой» будет трудным. Тренер не допустит недонастроя. Если петербуржцы хотят повторить рекорд «Спартака» по выигранным сезонам в РПЛ подряд, то им кровь из носу нужна победа. Вечно «Динамо» и «Краснодар» ошибаться и терять очки не будут.

Неспешная аккуратная игра и концентрация на протяжении всех 90 минут — это всё, что нужно сине-бело-голубым для победы в предстоящей встрече. У них намного больше ресурсов и лучше результаты. Плюс матч состоится на «Газпром Арене». Все удобства.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года

Для уверенной победы «Зенита» есть все условия. Его новички быстро осваиваются и становятся ведущими игроками. «Балтика» как испытывала большие проблемы с реализацией до зимнего перерыва, так и продолжает страдать от этого. Временами она демонстрирует классный футбол, создаёт моменты, но какой от этого прок, если сезон близится к завершению, а голов и результатов нет?

Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за 2.02.