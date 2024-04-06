«Автомобилист» — «Металлург», третий матч. Поражение было случайностью

Андрей Разин и его подопечные готовы это доказать. Если бы не удаления, то результат второй встречи мог быть иным.

7 апреля состоится третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Металлург». Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Шансы магнитогорцев оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 7 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.12. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.72. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.30.

Анализ и прогноз на третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» (07.04.2024)

Продолжается борьба за Кубок Гагарина, а точнее, за выход в финал. 7 апреля в третьем матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» на арене «Уралец» будет принимать «Металлург». Начало игры запланировано на 14:30 мск. В серии пока нет явного фаворита, ведь у команд равенство – 1-1.

Екатеринбуржцы продолжают удивлять и намерены до последнего бороться за выход в финал Кубка Гагарина. У них есть для этого всё, начиная от мастерства и заканчивая опытом Николая Заварухина. Тренер приучил своих подопечных к игре вторым номером. Они умело перекрывали нападение казанцев даже в средней зоне. В итоге это принесло отличный результат.

В серии со СКА хоккей «Автомобилиста» также был выстроен от обороны, но уже немного в другом ключе. Екатеринбуржцы играли в равных составах примерно так же, как нужно было действовать в меньшинстве. Они глубоко садились у собственных ворот, позволяли сопернику наносить неопасные броски, после чего ловили его на контратаках.

Со стороны всё выглядит просто и банально, но на деле система Николая Заварухина работает как часики. Зинэтула Билялетдинов и Роман Ротенберг не смогли разгадать «Автомобилист». Быть может, получится у Андрея Разина? Как минимум в первом матче полуфинала «Металлург» победил екатеринбуржцев. Пусть и со скромным счётом 2:1.

Вновь уральская команда играла вторым номером. Это и неудивительно, учитывая, что встреча проходила на льду «Магнитки». В двух периодах преимущество «лис» по нанесённым броскам в створ было большим. 29 бросков за 40 минут игры, но только одна заброшенная шайба. План Заварухина продолжал работать.

Уже в третьем периоде «Автомобилисту» пришлось прибавить в атаке. Илья Набоков был надёжен, как и защитники «Металлурга». В итоге Заварухин снял вратаря, и его подопечные пропустили вторую шайбу в пустые ворота. Несмотря на это, один гол они отыграли. За 42 секунды до финальной сирены отличился Романцев.

Во втором матче удача была на стороне «Автомобилиста». Причём в прямом смысле. «Магнитка» потеряла бдительность и уже в первом периоде заработала два удаления. Благодаря численному преимуществу подопечные Николая Заварухина открыли счёт голам. «Металлург» восстановил равенство в середине матча, но подвёл Максим Мухаметов.

Нападающий совершил грубое нарушение на Сергее Широкове и получил пять минут штрафного времени. Этим умело воспользовалась уральская команда и забросила две шайбы подряд в большинстве. Подопечные Андрея Разина предприняли много попыток сравнять счёт, но смогли забить лишь ещё один гол, а затем сняли вратаря, и «Автомобилист» установил окончательный счёт – 4:2.

Проще сказать, что сломали игру «Магнитки» ненужные удаления. Если бы их не было, то вряд ли «Автомобилист» смог бы одержать победу. Как итог — три шайбы в большинстве и одна — в пустые ворота. Андрей Разин должен поработать над этим. Нельзя удаляться на ровном месте. Особенно когда играешь с такой контратакующей командой, как «Авто».

Плей-офф КХЛ – это всегда непредсказуемые результаты. Тем более когда начинаются полуфинальные матчи. Слишком высока цена ошибки, а сломать игру может любая мелочь. Андрей Разин должен исправить ошибки своих подопечных. Всё, что им нужно сделать – не получать удаления. Мы считаем, что тренер «лис» справится с этой задачей. Поэтому рекомендуем поставить на победу «Металлурга» с учётом овертайма за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Металлург» 7 апреля 2024 года

Николай Заварухин – очень умный тактик. Его команда играет вторым номером бо́льшую часть времени, а на нужных отрезках прибавляет в нападении. Так у неё получается запутать соперников. Ну и главной силой екатеринбуржцев остаются контратаки. Для «Магнитки» игра «Автомобилиста» не является проблемой. Если бы не удаления и большой штраф Мухаметова, счёт в серии наверняка был бы 2-0. Опытный Разин донесёт до своих подопечных, что нельзя так подставлять команду в плей-офф. В остальном «лисы» лучше и сильнее уральцев. Отсюда наша ставка на победу гостей.

Ставка: победа «Металлурга» с учётом ОТ за 1.90.