«Реал Сосьедад» — «Альмерия». Захарян проявляет свой талант

14 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.33. Шансы красно-белых оцениваются в 9.70. На ничью дают коэффициент 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия» 14 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Альмерия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия» (14.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия» начнётся 14 апреля на стадионе «Реале Арена». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Реал Сосьедад» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и оказал достойное сопротивление звёздному составу «ПСЖ» в 1/8 финала, но всё равно проиграл. В Примере бело-голубые занимают шестую строчку в таблице, набрав 49 очков. Они находятся в зоне еврокубков, но на этом месте ещё нужно удержаться.

В последнее время подопечные Иманола Альгуасиля стали выступать надёжнее. Одну из ведущих ролей в перезагрузке «Реала Сосьедад» сыграл Арсен Захарян. Россиянин забил первый мяч за бело-голубых, сняв огромный психологический груз, который давил на него. Воодушевившись, полузащитник в минувшем матче сделал результативную передачу.

Недавно Валерий Карпин в интервью рассказал, что Захаряном довольны в его клубе. Главный тренер сборной России считает: цифры не главное, а важна адаптация к новым условиям. Нет причин не доверять его словам.

Таким образом, у «Реала Сосьедад» закончилась чёрная полоса и наступила белая, которая уже насчитывает три победы подряд. Бело-голубым предстоит сыграть с командой, которая занимает последнее место в таблице Примеры — «Альмерией». Поэтому есть шансы продлить беспроигрышную серию.

Красно-белые набрали всего лишь 13 очков. Теоретически они ещё не потеряли шансы спастись от вылета, но должно произойти чудо, чтобы это свершилось. 7 марта клуб одержал первую победу в этом сезоне, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (1:0).

Этот результат можно объяснить психологическим эффектом от назначения нового тренера. Дело в том, что 13 марта приступил к работе в «Альмерии» 61-летний Пепе Мель. Он мотивировал команду. Но уже в минувшем туре всё вернулось к прежнему состоянию — красно-белые дома уступили «Осасуне» (0:3).

Главная проблема «Альмерии» заключается в слабой защите. Команда пропустила в этом сезоне 60 мячей в Примере. Состав у аутсайдера довольно скромный, поэтому вряд ли Мель сумеет кардинальным образом изменить положение дел в обороне клуба.

Бело-голубые ощутимо прибавили на решающем отрезке сезона и набрали форму. Наконец-то стал реализовывать свой потенциал Захарян, предоставив тренеру дополнительную опцию для развития атак. «Альмерия» безнадёжна в обороне и вряд ли выдержит давление соперника, поэтому рассмотрим ставку на победу «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия» 14 апреля 2024 года

Когда «Реал Сосьедад» на ходу, он становится опасным соперником. Особенно в игре с таким аутсайдером, как «Альмерия». Оборона красно-белых ненадёжная, поэтому набравшим форму подопечным Иманола Альгуасиля будет легко найти в ней слабые места и выиграть. Мы предполагаем, что бело-голубые одержат победу с преимуществом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 1.97.