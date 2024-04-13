«Факел» — «Ростов». Видна рука тренера сборной России

Валерий Карпин выправил ситуацию и был признан лучшим тренером месяца в РПЛ. Он нашёл себя.

14 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Ростов». Начало игры — в 16:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.70. Успех ростовчан оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Ростов» 14 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (14.04.2024)

14 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура чемпионата России. В одной из них в на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже померяются силами местный «Факел» и «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 16:45 мск. Главный судья — Артём Любимов.

После назначения Сергея Ташуева на должность главного тренера «Факел» стал гораздо реже терять очки. У него заметно окрепла оборона, а также изменился менталитет. Команда стала давать правильную реакцию в тех случаях, когда у неё что-то не получается.

Воронежцы проиграли только 2 из 13 последних встреч в РПЛ. В обоих случаях они уступили на выезде. Дважды сине-белые победили «Спартак», а ещё сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Динамо» (1:1). Они расположились на 11-й строчке в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего на 13-м месте «Ахмата» составляет шесть очков.

С учётом того, что у команды очень сильно ограничены ресурсы, результаты отменные. Впрочем, постепенно они становятся хуже. Моральный подъём от смены тренера сходит на нет. Увеличилось количество ничьих, и в матче последнего тура первенства воронежцы разгромно уступили ЦСКА (1:4).

Интересно, что в преддверии встречи с армейцами «Факел» продлил контракт с Ташуевым. Складывается впечатление, что после этого у тренера и футболистов появилась какая-то расслабленность. К предстоящему матчу необходимо подготовиться получше, и не только потому, что он состоится на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Ростов» возобновил сезон РПЛ после зимнего перерыва просто шикарно. Он победил «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), а также сыграл вничью с очень здорово прибавившим «Сочи» (2:2). Жёлто-синие поднялись на девятую строчку в турнирной таблице первенства.

Помогли Валерию Карпину сделать результаты и игру команды лучше точечные зимние усиления. Состав «Ростова» пополнили три легионера. Двое из них практически сразу стали основообразующими. Третьего специалист постепенно подводит к основе.

Быстрее прочих адаптировался к ритму РПЛ бразилец Роналдо. Он добавил остроты и скорости в атаку «Ростова». Нападающий принял участие во всех четырёх встречах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ещё у Карпина внезапно появился новый лидер в лице Мохаммада Мохеби.

Иранский нападающий очень здорово прибавил после зимнего перерыва. Он оформил по дублю во встречах с «Краснодаром» и «Динамо», а ещё отдал одну результативную передачу. В частности благодаря его стараниям Валерий Карпин был признан лучшим тренером марта в РПЛ.

Жёлто-синие и до зимнего перерыва демонстрировали очень классный комбинационный футбол, но часто теряли очки. Трансферы повысили боевой дух команды, изменили её характер. Есть уверенность, что закончит сезон «Ростов» в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.

Поставить на то, что «Ростов» обыграет «Факел», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. До зимнего перерыва ростовчане были одной из худших команд РПЛ по выступлениям на выезде. После паузы всё изменилось. Жёлто-синие в гостях разгромили «Динамо» (4:1) в первенстве, а также обыграли «Химки» — 0:0 (7:6 пен.) в Кубке России. Карпин обрёл иммунитет.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Ростов» 14 апреля 2024 года

В целом «Факел» здорово прибавил при Ташуеве, но недавно прозвенел тревожный звонок. Разгромное поражение после продления контракта с тренером — нехороший сигнал. «Ростов» может нанести «огнеопасным» второе поражение подряд. Жёлто-синие просто великолепны после зимнего перерыва. Даже трудные выезды им теперь не страшны.

Ставка: победа «Ростова» за 2.85.